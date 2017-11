Diocesi: Messina, domenica Giornata del ringraziamento nella parrocchia di Santa Caterina

Domenica 12 novembre si celebra la 67ª Giornata nazionale del ringraziamento sul tema “la terra ospitale: …le primizie del suolo che tu, Signore, mi hai dato” (Dt. 26,12). Nel loro messaggio, i vescovi italiani ricordano l’agricoltura sociale ed il turismo sostenibile, una realtà che genera cibo, lavoro e sviluppo superando “l’economia dello scarto” con un modello di “economia civile”. A Messina, partirà dalla chiesa di Santa Caterina vergine e martire la giornata promossa per l’occasione dall’Ufficio diocesano per i problemi sociali ed il lavoro che prevede un percorso di trekking urbano, testimone di un turismo sostenibile, che arriverà al piccolo parco naturalistico della zona falcata a cura dell’associazione “Camminare i Peloritani”. Alle 10 il rientro in chiesa per assistere alle testimonianze di movimenti ed associazioni impegnati nel mondo del lavoro e dell’ambiente, e di lavoratori del settore turistico ed agroalimentare. Verranno anche presentati i fumetti realizzati dai bambini del catechismo sul tema “I supereroi custodi del creato”. Alle 11 il parroco mons. Giacinto Tavilla presiederà la Messa e alle 12 nella piazza antistante la chiesa alcuni panificatori offriranno una degustazione del “Pane dello stretto” lavorato da farine di grani antichi siciliani e calabresi e lievitato naturalmente. Alle famiglie verrà donato un pezzo di lievito naturale a simbolo del messaggio della Parola che nelle famiglie lievita e si moltiplica, gesti concreti che veicolano messaggi importanti.