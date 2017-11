Diocesi: Grosseto, domenica al monastero di Siloe si celebra la 67ª Giornata del ringraziamento

Sarà il monastero di Siloe, a Poggi del Sasso, ad ospitare le celebrazioni diocesane di Grosseto per la 67ª Giornata nazionale del ringraziamento in programma per domenica 12 novembre. Il posto scelto non è casuale, visto che qui – si legge in una nota – “la comunità monastica, nella fedeltà alla regola benedettina dell’Ora et labora, è impegnata nell’attività agricola, nell’attenzione all’ambiente e alla cura del creato”. “La giornata – proseguono i promotori – sarà l’occasione per dire grazie al datore dei beni, ma anche di riflessione sullo stare dell’uomo dinanzi al creato, di cui è chiamato ad essere coltivatore e custode. Sarà un tempo di riflessione, preghiera, condivisione e convivialità”. Alle 17 sarà celebrata la messa, a cui seguirà una conversazione dedicata all’approfondimento del messaggio dei vescovi per la Giornata e dedicato al tema “La terra ospitale”. Alle 19 la cena e alle 20.30 la preghiera di Compieta che concluderà l’iniziativa.