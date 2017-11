Cultura: SpC, presentato oggi ai Musei Vaticani il documentario “Divina Bellezza. Alla scoperta dell’arte sacra in Italia”

Una collana di dvd in dieci puntate con Alberto Angela per raccontare i capolavori custoditi in Italia. Si tratta di “Divina Bellezza. Alla scoperta dell’arte sacra in Italia”, documentario realizzato sotto l’egida della Segreteria per la Comunicazione (SpC) della Santa Sede, prodotto dal Centro Televisivo Vaticano e da Officina della Comunicazione. Il dvd, presentato questa mattina nella sala conferenze dei Musei Vaticani, verrà distribuito in edicola da RaiCom e da Gedi, a partire dal 15 novembre, in abbinamento con le testate dei due gruppi editoriali. La narrazione è affidata ad Alberto Angela, già protagonista di serie come “Alla scoperta del Vaticano” e “Alla scoperta dei Musei Vaticani”, oltre che del programma “Stanotte a San Pietro” che a dicembre 2016 ha realizzato il record di ascolti stagionali su Raiuno. Il binomio “arte e fede” verrà raccontato partendo da Roma e dalla Cappella Sistina. Il viaggio attraverserà grandi città come Firenze, Milano, Napoli e Palermo. Coinvolte oltre 30 diocesi e 80 location. Il documentario presenta alcune testimonianze di esperti, storici, sociologi, filosofi che “offrono specifiche chiavi di lettura del fenomeno artistico, conferendo al racconto un ulteriore senso di varietà e coinvolgimento”.