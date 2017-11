Caritas Italiana: Roma, venerdì 17 novembre si presenta il “Rapporto su povertà giovanili ed esclusione sociale in Italia”

Nell’imminenza della prima Giornata mondiale dei poveri del 19 novembre viene presentato venerdì 17 novembre, alle 10, a Roma, presso l’Associazione stampa estera (via dell’Umiltà 83/c), il “Rapporto su povertà giovanili ed esclusione sociale in Italia”, realizzato da Caritas Italiana e anche delle sintesi dei rapporti nazionali di Caritas Malta e di Caritas Portogallo. Interviene mons. Nunzio Galantino, segretario generale della Cei. Presentano i Rapporti: per l’Italia Federica De Lauso (Ufficio studi, Caritas Italiana); per il Portogallo Ana Nunes (Caritas Portogallo); per Malta André Bonello (Caritas Malta); Valerio Landri (direttore Caritas Agrigento). È previsto inoltre l’intervento di Shannon Pfohman (Policy and Advocacy Director, Caritas Europa) sulle politiche dell’Unione europea a favore dei giovani e di contrasto alla povertà, con alcune anticipazioni dal “Rapporto Cares 2018” di Caritas Europa. Le riflessioni conclusive sono a cura di don Francesco Soddu, direttore di Caritas Italiana.

La 16ª edizione del Rapporto povertà, dal titolo “Futuro anteriore”, si concentra quest’anno sul tema della povertà giovanile in Italia e in Europa, in sintonia con l’attenzione di tutta la Chiesa alle future generazioni, a partire dalla recente 48ª Settimana sociale dei cattolici italiani di Cagliari e della prossima XV Assemblea generale ordinaria del Sinodo dei vescovi di ottobre 2018, che avrà come tema “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”. Sulla base di dati pubblici e di fonte Caritas, aggiornati al 2017, si legge in una nota, “vengono presentate le principali aree di criticità della condizione giovanile, nelle sue diverse aree di vulnerabilità. È inoltre riportato nel testo un panorama delle iniziative Caritas nel settore del disagio giovanile, oltre ad alcune proposte e riflessioni sullo stato delle politiche di contrasto della povertà in Italia e in Europa”. La diffusa situazione di vulnerabilità dei giovani emerge con chiarezza anche dal “Cares Report”, il rapporto sulla povertà di Caritas Europa che sarà presentato nei primi mesi del 2018, e che comprende anche dei report specifici sulle differenti situazioni nazionali. Info: www.caritas.it