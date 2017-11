Amoris laetitia: Cei, domani simposio a Roma sul “Vangelo dell’amore” con il card. Bassetti

Il “Vangelo dell’amore tra coscienza e norma” sarà il tema del terzo simposio sull’Amoris laetitia, organizzato dall’Ufficio nazionale per la pastorale della famiglia della Cei, domani, sabato 11 novembre, a Roma. A presiederlo sarà il card. Gualtiero Bassetti, presidente della Cei e arcivescovo di Perugia-Città della Pieve. Sarà possibile seguirlo in streaming (https://www.youtube.com/watch?v=uI5PnVeT404&feature=youtu.be), dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 16,30. Parteciperanno oltre 50 teologi di varie aree, docenti di Scienze umane, esperti di pastorale e rappresentanti dell’associazionismo, assieme ad alcuni vescovi. Saranno presenti anche rettori di seminari e referenti degli Uffici di pastorale familiare di alcuni Paesi d’Europa. Ad aprire l’incontro sarà il direttore dell’Ufficio Cei, don Paolo Gentili. Seguirà l’intervento del card. Bassetti. Dopo le relazioni dei teologi e i laboratori su alcuni temi legati alla famiglia, le conclusioni saranno affidate al vescovo di Trapani e presidente della Commissione episcopale per la famiglia, i giovani e la vita, mons. Pietro Maria Fragnelli. Si tratta di “un evento culturale di ampio rilievo che, partendo dalla vita concreta delle famiglie, potrà raccogliere le istanze dell’Amoris laetitia e rilanciarle sul territorio italiano”, si legge sul sito dell’Ufficio per la pastorale della famiglia.