Ospedale Bambino Gesù: la gioia dei bambini e l’impegno futuro del card. Turkson per il campo Rom della Capitale

La visita con spettacolo circense del Rony Roller Circus nell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù di oggi, è stata anche l’occasione per un incontro tra il card. Peter Turkson, prefetto del Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale, e Mariella Enoc, presidente del Bambino Gesù, dando l’opportunità ai due di confrontarsi su quelli che sono i bisogni non solo all’interno della struttura ma anche le necessità esterne.

Proprio il card. Turkson ha spiegato come, durante questo dialogo, sia venuto a conoscenza di un servizio che il personale del Bambino Gesù offre in un campo Rom che si trova alla periferia di Roma. Un luogo dove la povertà è palpabile e le esigenze mediche e sociali sono rilevanti.

“C’è un grande bisogno”, le parole del cardinale, che sottolinea i passaggi che più lo hanno toccato del discorso con la presidente Enoc: “Una povertà mai vista neppure nel centro Africa”. E ha indicato quello che sarà il prossimo passo da compiere: “Questo è per me una ricetta per il lavoro. Dobbiamo impegnarci, andare a trovare queste persone e cercare di identificare la causa della loro situazione”.