Elezioni europee: conto alla rovescia -2. Antonella (Erba), “Ue si costruisce se c’è la partecipazione di ciascuno di noi”

“Solidarietà, unità, responsabilità, pacifica convivenza” sono valori che i ragazzi possono imparare solo attraverso il “progetto Europa”, spiega al Sir Antonella, insegnante di Erba (Como). “L’Europa si costruisce se c’è la partecipazione di ciascuno di noi” per cui votare è “importantissimo” e la “prof” ha cercato di invogliare gli studenti maggiorenni a farlo, perché “in quest’Europa c’è ancora tanto da cambiare, da costruire”. “Abbattere gli egoismi nazionali” per “sentirsi insieme, sentirsi uno” è per Antonella la cosa più importante da fare.