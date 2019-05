Elezioni europee: conto alla rovescia -10. Nicola Piovani invita al voto. “Lo considero un privilegio”

Mancano dieci giorni alle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo. In Italia, infatti, si vota domenica 26 maggio (dalle 7 alle 23, sistema proporzionale), per eleggere 73 dei 751 eurodeputati. L’agenzia Sir sta seguendo in presa diretta la campagna elettorale e ha chiesto ad alcuni giovani di vari Paesi le motivazioni per partecipare al voto. Il countdown si apre con la testimonianza, raccolta a Bruxelles, del musicista Nicola Piovani, che fa sognare e ispira tanti giovani, e non solo, con la sua musica.