I preti e l’amore per Dio. Le testimonianze di chi crede nel celibato sacerdotale

La Pontificia Università Lateranense e il Sir presentano un documentario sul celibato dei preti “I preti e l’amore per Dio”. Le testimonianze di 8 studenti del corso di comunicazione dell’Istituto Pastorale Redemptor Hominis, tracciano un piccolo sentiero che aiuta a capire quello che Papa Francesco definisce “un dono di Dio”. La competenza di accademico e formatore di preti di don Paolo Asolan, preside dell’Istituto Pastorale Redemptor Hominis e incaricato del servizio permanente di formazione del clero romano, illustra i fondamenti ontologici e presupposti di fede di quella che non viene descritta come una rinuncia faticosa o un sacrificio, ma un segno vivente dell’amore per Dio.