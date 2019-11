Papa ai giapponesi: “Non si scateni più il potere distruttivo delle armi nucleari”

“Usare le armi nucleari è immorale”. E’ il monito del Papa, contenuto nel videomessaggio, in spagnolo, per il viaggio in Giappone, in programma dal 23 al 26 novembre. “Insieme a voi prego perché il potere distruttivo delle armi nucleari non torni a scatenarsi mai più nella storia dell’umanità”, l’appello di Francesco:;” Confido che la mia visita vi incoraggi nel cammino del rispetto mutuo e dell’incontro che conduce a una pace sicura e che dura nel tempo, che non torna indietro”, l’auspicio per la seconda tappa del suo 32° viaggio apostolico, la cui partenza è prevista domani per la prima tappa in Thailandia. “La pace ha questo di bello, che quando è reale non si indietreggia: la si difende con i denti”, l’auspicio del Santo Padre, che nella prima parte dl videomessaggio si riferisce al tema del viaggio in Giappone: “Proteggere tutta la vita”. “Questo forte istinto – spiega – che risuona nel nostro cuore, di difendere il valore e la dignità di ogni essere umano, acquisisce un’importanza particolare dinanzi alle minacce nei confronti della coesistenza pacifica che oggi il mondo deve affrontare, specialmente nei conflitti armati”. Nel videomessaggio trova spazio anche il tema della salvaguardia del creato, a partire dalla “grande bellezza naturale” che caratterizza il Giappone. Il Papa, infatti, esorta a “rafforzare la protezione di quella vita che include la terra, nostra casa coumune e che in modo tanto bello la vostra cultura simboleggia con i ciliegi in fiore”.