Tutti i Santi. Scifoni (attore): “Non sono eroi o persone di enorme talento a cui non posso aspirare”

Santa Rita da Cascia sarà “santa della riconciliazione”, San Giovanni di Dio “santo dell’accoglienza”, San Pio da Pietrelcina “scandalo della tradizione”, Sant’Ignazio di Loyola “innovatore dello spirito”, Santa Teresa di Calcutta “mistica dell’azione”, Sant’Agostino “genio umile” e Santa Giovanna d’Arco “operatrice di pace”. Giovanni Scifoni, attore, ma anche marito e papà, da tempo racconta a modo suo la vita di questi uomini e donne straordinari. Si immedesima nei personaggi, ripercorrendone vita e sentimenti e coinvolgendo moglie e figli, raccontando nella loro vita in modo semplice e accattivante una santità vera, credibile e soprattutto raggiungibile da tutti. Non disdegna di utilizzare filmati e testimonianze che sollecitano la riflessione su ciò che di attuale quel santo o santa può comunicare oggi. Con un approccio divertente, con la sua narrazione a volte rocambolesca, ma sempre piacevole e ricca di ironia, invita il destinatario del messaggio a riflettere e a porsi degli interrogativi: ha ancora senso, oggi, perdonare la violenza come ha fatto Santa Rita? Si può separare il devozionismo dalla devozione come Padre Pio? È ancora possibile per ciascuno di noi incidere e intervenire nella società in maniera efficace come fece Sant’Ignazio? Nei suoi video non compare la pretesa di dare una risposta, ma l’obiettivo di risvegliare in noi quel desiderio di cose, di spendere bene e dare un senso alla propria vita, di lasciare la porta aperta a chiunque avrà l’audacia di lasciarsi condurre in questo viaggio la santità. Al Sir racconta cosa sia per lui la santità e quale è il suo santo di riferimento.