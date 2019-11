Tutti i Santi. Fazi (attrice): “La santità vuol dire vivere nella gioia”

“Per me santità significa vivere nella gioia, essere consapevoli che il Signore ci è accanto, provvede a noi e ci perdona sempre: i nostri errori non potranno schiacciarci e condannarci se noi sapremo chiedere perdono”. Lo dice l’attrice Beatrice Fazi al Sir, in occasione della solennità di Ognissanti.

“Il mio santo preferito è Giovanni Paolo II, che ha sempre detto parole alle quali io non sono potuta rimanere indifferente – confida l’attrice -. Quando ero lontana dalla Chiesa e lui si pronunciava così decisamente nei confronti dell’aborto e in qualche modo mi chiamava in causa perché mi interrogava su quello che era stato il mio peccato più grande, non lo sopportavo. Quando, poi, sono tornata alla Chiesa e ho iniziato il mio percorso, le sue catechesi sulla teologia del corpo, sulla sessualità nel matrimonio, sulla santità a cui siamo chiamati tutti e anche noi artisti mi hanno sempre accompagnata. Gli sono molto grata perché per me è stato un altro padre in cui l’amore di Dio si è incarnato per me”.