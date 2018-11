“Non ho ancora incontrato mia madre ma sono molto felice che sia stata liberata”. Lo dice Eisham, la figlia di Asia Bibi con un videomessaggio ad Aiuto alla Chiesa che Soffre. “Quando l’incontrerò sicuramente l’abbraccerò molto forte e piangerò assieme a lei – afferma -. So che siete tutti molto felici per la liberazione di mia madre. Grazie per tutte le vostre preghiere”.