“Storie di chiese, storie di comunità…” Andrea Longhi e la presentazione del suo libro

Roma, 18 gennaio 2017. La presentazione del libro “Storie di chiese, storie di comunità. Progetti, cantieri, architetture” (Gangemi Editore) dell’architetto Andrea Longhi.

Sono intervenuti: don Valerio Pennasso, direttore dell’Ufficio nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto della Cei; Claudia Conforti, docente di storia dell’architettura all’Università Tor Vergata; Guendalina Salimei, direttrice del master in progettazione degli edifici per il culto all’Università “La Sapienza” di Roma; don Franco Magnani, direttore dell’Ufficio liturgico nazionale della Cei.

servizio di Marco Calvarese