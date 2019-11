Piazze in ebollizione, il mondo protesta. Nasce un’altra globalizzazione?

Dal Cile a Hong Kong, da Parigi a Londra: le manifestazioni popolari, originate da cause assai differenti, costellano la cronaca internazionale. Quattro, almeno, i punti in comune: il ruolo dei social, il malcontento sociale, la sfiducia nelle classi dirigenti, l'autoalimentarsi delle stesse proteste. La democrazia rappresentativa è scavalcata, eppure dalla gente sale la richiesta di maggior democrazia... Cosa c'è dietro l'angolo

(Foto: AFP/SIR)

La Francia dei “gilets jaunes”. Poi Algeria, Cile, Hong Kong, Libano, Bolivia, Catalogna, Romania, Regno Unito… Le strade nel mondo urlano contro i governi, contro i poteri politici, i popoli entrano in ebollizione. Il mondo globale non è soltanto il mondo degli scambi mercantili, della finanza o del turismo. La contestazione diventa globale.

L’epoca global è anche quella delle imponenti manifestazioni che, grazie ai media e ai social, rimbalzano da un continente all’altro. Certamente non esiste una connessione tra questi movimenti, non c’è un’unica regia, i temi per i quali ci si solleva sono differenti. Non esiste un “capo” che organizza tutto. Ognuno ha la sua propria storia e vicenda locale; poi una scintilla fa divampare l’incendio. Una richiesta di democrazia più solida e trasparente, l’aumento del prezzo della benzina o dei trasporti pubblici, le frodi elettorali, la corruzione, il Brexit: sono i differenti punti di partenza. A volte d’importanza ritenuta secondaria: come per esempio l’aumento di 6 centesimi della benzina in Francia, a volte più “seri” come la difesa delle libertà pubbliche a Hong Kong o la richiesta di vere elezioni in Algeria e in altri Stati africani.

Possiamo chiederci se tali movimenti di massa siano soltanto concomitanti, se scoppiano secondo le leggi del caso, o se hanno punti comuni che permettono di avvicinarli tra di loro. In realtà si possono rintracciare almeno quattro elementi di contatto.

Il primo, forse più evidente, è il ruolo delle reti sociali,

cioè di internet, come arma di mobilitazione di massa. I manifestanti non hanno bisogno né di un capo riconosciuto da tutti, né di un’organizzazione strutturata. Basta lanciare anche anonimamente una protesta, un appello per scendere in strada e proporre un luogo centrale, in genere ben conosciuto da tutti, nella capitale. Poi il fuoco si sparge, esce dalla città principale, si diffonde in tutto il Paese, a volte nei più piccoli villaggi o città di provincia.

Un secondo punto comune è l’espressione di preoccupazioni sociali,

il timore che la globalizzazione e le nuove tecnologie creino società a doppia velocità, che si lascino per strada i più poveri, le persone fragili come anziani, disabili o semplicemente abitanti di periferie, e – novità – le classi medie. Sembra avvertirsi l’aumento delle disuguaglianze di fronte a un liberalismo mondiale senza viso né anima.

Un terzo elemento comune è la sfiducia nei confronti della classe dirigente,

dei poteri politici, in realtà di ogni potere: i dirigenti d’impresa, i politici (che siano sindaci, ministri o parlamentari), i giornalisti, gli intellettuali, i sindacalisti. Le rivolte sono dirette contro tutte le élite. È la contestazione del cosidetto “sistema”, parola che identifica un nemico, senza definizione puntuale. Si tratta di cacciare i dirigenti, senza fare distinzioni, senza sapere chi potrebbe sostituirli né preparare una nuova, competente classe dirigente.

Un quarto punto riguarda il fatto che le manifestazioni succedono ad altre manifestazioni