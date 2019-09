Bruce Springsteen, i 70 anni del Boss che continua a raccontare il sogno americano

Giunto a 70 anni il cantante statunitense non smette di narrare in musica l'amore e lo smarrimento, la solitudine, la famiglia e l'inesorabile scorrere del tempo. Consapevole che l’America vive un tempo di divisione, il Boss sceglie di mettersi in dialogo con il momento storico del Paese senza impantanarsi nel brutto e lasciar morire gli ideali del West. E senza dimenticare la dimensione religiosa

(da New York) Bruce Springsteen ha sempre una storia da raccontare, anche a 70 anni compiuti: un compleanno che per The Boss significa esplorare le nuove frontiere della musica e dell’immagine per consegnare alla storia, ancora una volta, l’America degli ultimi, quella che i suoi versi e le sue note hanno reso immortale. Il 19 e 23 ottobre uscirà in due serate evento il suo primo documentario “Western Stars”, intitolato come l’omonimo album pubblicato lo scorso giugno. Il docu-film rievoca il West e scruta i temi dell’amore e dello smarrimento, della solitudine, della famiglia e dell’inesorabile scorrere del tempo. Lo fa attraverso le 13 canzoni dell’album e una narrazione personale accompagnata da 30 elementi d’orchestra e da vignette che ritraggono il cantautore. L’immaginazione creativa del figlio prodigio del New Jersey che lo ha consegnato alla Rock and Roll Hall of Fame, che gli ha fatto vendere milioni di dischi, vincere un Oscar ed esibire negli stadi di tutto il mondo non ha raggiunto ancora il capolinea, anzi:

a 70 anni Springsteen continua a restare sul palco e a sondare linguaggi nuovi con cui raccontarsi e raccontare i viaggiatori incontrati nel suo percorso esistenziale.

Non sono previste celebrazioni ufficiali o sponsorizzate dallo stesso Springsteen, ma non mancano eventi organizzati in pub o teatri per ascoltare le sue canzoni: nel Regno Unito ben 70 città hanno organizzato eventi in onore del Boss, mentre la città di Freehold, nella contea natale del cantautore inaugurerà la mostra “Springsteen: his hometown”, un percorso tematico che intreccerà la sua musica e la sua arte con la contea di Monmouth. Il professore di studi e storia americana, Louis Masur, dello Rutgers college in New Jersey dedicherà all’artista un corso universitario intitolato “La visione americana di Springsteen” e curerà la pubblicazione di diversi saggi dedicati al musicista da parte di scrittori e critici. “La sua musica illustra la lotta di una generazione per la crescita personale e per il cambiamento politico e sociale – ha spiegato Masur -. Springsteen ha plasmato una generazione ed è diventato una voce critica nel pensare al significato dell’America”.