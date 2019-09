Crisi economica e sociale in Argentina: la Chiesa sostiene la popolazione

La crisi economica e sociale attanaglia sempre di più il Paese, tanto che l’emergenza, ormai, è arrivata a essere alimentare. Crescono l'indigenza, la povertà, la disoccupazione. Nel periodo tra il 2017 e il 2018 l’insicurezza alimentare è aumentata in modo significativo, in particolare per l’infanzia. In questo contesto la Conferenza episcopale argentina è in prima linea per sostenere la popolazione stremata che aspetta la visita di Papa Francesco

La Chiesa argentina ha vissuto sabato e domenica la Colletta nazionale “Más por Menos”, giunta alla cinquantesima edizione e promossa per sostenere oltre mille progetti in tutto il territorio e soprattutto nelle regioni più povere e periferiche. Un appuntamento che si colorava quest’anno di particolare urgenza. La crisi economica e sociale attanaglia sempre di più il Paese, tanto che l’emergenza, ormai, è arrivata a essere alimentare. La scorsa settimana dalla Commissione episcopale per i problemi sociali e del lavoro della Chiesa argentina è, infatti, arrivata questa precisa richiesta al Governo: dichiarare “l’emergenza alimentare e nutrizionale”. In una nota l’organismo pastorale, presieduto da mons. Jorge Lugones, vescovo di Lomas de Zamora, scrive che negli ultimi mesi “avvertiamo che, dato la grave crescita dell’indigenza, della povertà, della disoccupazione e l’aumento indiscriminato del prezzo del cibo nel paniere di base, ci troviamo in una situazione di emergenza alimentare e nutrizionale”.

Secondo la Pastorale sociale è necessario decidere con urgenza “un paniere di base per la prima infanzia, con prodotti essenziali che possono essere distribuiti gratuitamente o a costi convenzionati, per garantire sicurezza alimentare e nutrizionale, salute e assistenza di qualità per ragazze e ragazzi”. Alla richiesta si è prontamente associata la Caritas argentina, nelle ultime ore, la Federazione delle chiese evangeliche dell’Argentina.

Padre Pepe: “Manca il lavoro”. La conferma di una situazione sempre più insostenibile arriva sia attraverso lo sguardo di prossimità e condivisione dal pastore che ogni giorno è a contatto con la gente delle baraccopoli nella periferia di Buenos Aires, sia attraverso il rigore della sociologa dell’Università Cattolica Argentina (Uca). Padre José Maria di Paola, noto come padre Pepe, è forse il più conosciuto (opera nella villa La Carcova) tra i “curas villeros” che prestano servizio nelle “Villas miserias” o “Villas de emergencia”, i quartieri più poveri dell’enorme periferia della capitale. Fu proprio l’allora arcivescovo Jorge Mario Bergoglio a incaricarlo di prestare questo servizio. E dal suo “osservatorio” non può che confermare al Sir:

“È vero, molte famiglie non ce la fanno a pagarsi i pasti, ci sono molti bambini che vengono mandati a letto presto, senza cena”.

E spiega: “La povertà è un fenomeno consolidato, dura da decenni. Ultimamente, una politica da una forte impronta liberale ha deciso l’aumento di molte tariffe e questo ha coinciso con il momento di crisi, che ha coinvolto anche la classe media. È un momento difficile, non solo per la povertà ma anche per la difficoltà di trovare lavoro. E questo vale anche per le occupazioni informali, non ufficiali, i piccoli affari. Il lavoro cala e i costi aumentano”. Sulla richiesta di emergenza alimentare, padre Pepe aggiunge: “La Conferenza episcopale ha una visione globale su tutto il Paese, e la situazione è peggiorata in molte zone”.

L’infanzia è la più colpita. I numeri, del resto, sono eloquenti, e vengono portati al Sir da Ianina Tuñón, ricercatrice responsabile del “Barometro del disagio sociale dell’infanzia”, nell’ambito del’Osservatorio sul disagio sociale dell’Uca. “Attraverso il programma dell’Osservatorio – spiega – abbiamo messo a punto i dati della situazione alimentare a partire dal 2010. Nel periodo tra il 2017 e il 2018 l’insicurezza alimentare è aumentata in modo significativo, in particolare per l’infanzia. Nel 2018, il 13% dei bambini argentini si trovava in insicurezza alimentare. Il 40% ricorreva a mense scolastiche o comunitarie per potere consumare, almeno, un pasto al giorno. Tra il 25% della popolazione povera, la percentuale dei bambini in insicurezza alimentare aumenta al 25,4%. Il fenomeno, evidentemente è in stretta relazione con il generale peggioramento della situazione economica”. La ricercatrice prosegue spiegando che, numeri alla mano “l’infanzia che vive nella periferia di Buenos Aires è particolarmente colpita. L’insicurezza alimentare cresce al 17% e al 28,9% nel 25% della popolazione che si può definire povero”. Nel breve termine, conclude Ianina Tuñón, la possibilità più concreta d’azione è di “calibrare meglio l’offerta alimentare diretta attraverso l’implementazione di mense per i settori sociali più vulnerabili. Esiste un’ampia copertura alimentare che però non si focalizza adeguatamente sugli strati sociali più bassi e in contesti residenziali più segregati”.