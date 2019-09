Hong Kong: Carrie Lam ritira l’emendamento ma per i manifestanti la “lotta per la libertà” non è finita

Carrie Lam ritira il contestato emendamento alla legge sulla estradizione. Un tentativo disperato per riportare ordine e tranquillità ad Hong Kong dopo 13 settimane di scontri e violenze. Ma i “Guardians” promettono di non cedere fino a che tutte le 5 richieste non siano accolte. Ed Edwin Chow, della Federazione degli studenti cattolici, lancia appelli: “A Carrie Lam perché ricordi la sua identità di cattolica e di serva di Dio. Alla polizia di Hong Kong, perché seguano non solo gli ordini, ma anche i loro cuori. E infine ai giovani cattolici del mondo: per favore, pregate per Hong Kong e in solidarietà con noi”

4 promesse dopo 13 settimane di scontro, per placare violenze e proteste. Carrie Lam, capo dell’esecutivo di Hong Kong, sceglie di fare un passo indietro nel tentativo, disperato, di riportare ordine e tranquillità ad Hong Kong. La prima misura annunciata in un attesissimo video-messaggio è “il ritiro completo dell’emendamento alla legge sull’estradizione. E’ stato questo a spingere per settimane milioni di persone per le strade di Hong Kong: contrastare una legge che rischiava di mettere in pericolo l’indipendenza di Hong Kong verso la Cina. La Lam ha anche promesso che verranno eletti nuovi membri nel Consiglio indipendente per le denunce contro la polizia (Ipcc); che funzionari del governo ascolteranno le opinioni del pubblico e che il governo inviterà persone provenienti da diversi settori della società a svolgere un’indagine indipendente sui recenti eventi politici.

Nonostante le promesse della Lam e il volo al rialzo delle borse, i manifestanti si dicono delusi e promettono ancora battaglia. “Sebbene il disegno di legge sia stato formalmente ritirato, la lotta per la libertà di Hong Kong non è terminata. Tutte e cinque le nostre richieste devono essere soddisfatte, con uguale importanza”. Inizia così una dichiarazione dei “Guardians of Hong Kong”, uno dei gruppi che in questi mesi è sceso in piazza per protestare e che comunica via telegram. “Quali sono le differenze essenziali tra il fatto che il Bill sia ‘morto’ e che sia ‘ritirato’?, chiedono.

“Il ritiro formale del disegno di legge non significa che la lotta per la libertà di Hong Kong sia finita. La nostra posizione in tutti questi mesi è stata chiara: tutte e cinque le richieste devono essere soddisfatte”.

Le richieste sono, oltre al ritiro definitivo dell’emendamento, l’implementazione del suffragio universale in entrambe le elezioni del capo del governo e del consiglio legislativo; la soppressione da parte del governo della definizione degli scontri violenti come semplici “sommosse”; l’avvio di un’indagine completamente indipendente sulle azioni della polizia; e infine il rilascio incondizionato di tutte le persone arrestate in relazione agli scontri. “Cinque richieste, non una in meno”, incalzano. “Nessun compromesso. Liberare Hong Kong. Rivoluzione dei nostri tempi. Combattere per la libertà. Stare con Hong Kong”.