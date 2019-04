Attentati in Sri Lanka. Comunità Papa Giovanni XXIII: “Esserci è il nostro piccolo contributo”. L’impegno accanto alle “gemme scartate”

La missione, presente a Ratnapura dal 2005, si occupa di orfani e portatori di handicap fisici e mentali. “Nella nostra piccola esperienza il pilastro che favorisce il dialogo tra le religioni è la vita di condivisione diretta con gli ultimi, di qualsiasi razza e credo", dice Giovanna Fattori, che da tre anni vive nella missione in Sri Lanka

Ratnapura: gli ospiti della casa di accoglienza. Giovanna Fattori è la seconda da sinistra

Da molti anni “siamo presenti presso la diocesi di Ratnapura dove accogliamo ragazzi con handicap e malattia mentale. La condivisione con i poveri è un linguaggio compreso da tutti che porta al dialogo con tutte le religioni”. Queste le parole di Giovanni Paolo Ramonda, presidente della Comunità Papa Giovanni XXIII, all’indomani degli attentati in Sri Lanka che, la domenica di Pasqua, hanno falciato 253 vite (il sito della Bbc, giovedì 25 aprile, ha rilanciato la notizia che il ministro della Salute ha rivisto al ribasso il bilancio dei morti, precedentemente considerati 359) . Attentati che hanno seminato sgomento nella missione, come ci racconta da Ratnapura Giovanna Fattori, consacrata della Comunità Papa Giovanni XXIII, ma anche la voglia di restare accanto a quel popolo per far rinascere la speranza.

Giovanna è in missione da tre anni in Sri Lanka, precedentemente per diversi anni è stata in India. La missione si trova a Ratnapura a 100 chilometri dalla capitale, Colombo, eppure non ci nasconde la grande paura vissuta domenica 21 aprile, appena si sono diffuse le prime notizie degli attentati. “I primi sentimenti, dopo l’alba della Pasqua che si è tramutata improvvisamente nella tenebra del venerdì di passione, sono stati un coinvolgimento profondo dentro lo sgomento e la paura che hanno innescato questi fatti terribili, ingiustificabili, disumani, con il loro carico di tanta sofferenza, vittime e feriti”, ci dice. Tra i sopravvissuti gli attentati hanno lasciato “orfani e famiglie troncate”. “È davvero una sofferenza immane quella che si è creata, che abbiamo portato fin dal primo momento in una preghiera fiduciosa e costante al Padre perché la luce del Cristo risorto, offuscata da questi fatti tragici, torni a risplendere e a confortare il cuore delle famiglie, colpite dal dramma, e riaccenda la speranza di un futuro che si riapra al dialogo, alla riconciliazione, al cammino insieme, alla convivialità e alla convivenza delle varie differenze che è stato un aspetto bello finora, lodato anche dal Papa nel suo viaggio in Sri Lanka”, ricorda Fattori, che aggiunge: “Noi incoraggiamo tanto questo con la preghiera personale, ma anche con il rimanere accanto ai nostri piccoli che ospitiamo qui e alla gente che dopo lo sgomento di questi giorni ha bisogno di una ricarica di fiducia per guardare avanti.

Esserci è il nostro piccolo contributo”.

I membri delle varie religioni, “dopo gli anni bui della guerra terminata nel 2009”, si sono lentamente integrati grazie anche “a scelte del governo che hanno incoraggiato la convivenza”. Nella nostra parrocchia, rammenta la missionaria, “ci sono stati dei bei percorsi promossi dalla Caritas di Ratnapura per favorire forme di integrazione tra le etnie cingalesi e tamil, facendo anche degli scambi di visite tra una parte e l’altra dell’isola, dall’est all’ovest e viceversa: ad esempio, un gruppo della parrocchia di Ratnapura è andato in una parrocchia dell’est, a Batticaloa, ma è stato accolto da tutta la cittadinanza, composta non solo da cattolici o cristiani, ma anche da indù, buddisti, musulmani. Ed è stata un’esperienza molto positiva. A Natale scorso sono venute famiglie dalla parrocchia e dai dintorni di Batticaloa e sono state accolte da famiglie di Ratnapura. Insieme sono state in diversi luoghi di culto, nel tempio buddista e indù, l’ultimo giorno c’è stata una celebrazione in chiesa a cui hanno partecipato tutti prima di tornare a casa. È stato uno scambio molto bello che ha favorito il percorso di riconciliazione delle varie componenti di questa società”.

Giovanna evidenzia: “Nella nostra piccola esperienza in Sri Lanka il pilastro che favorisce il dialogo tra le religioni è la vita di condivisione diretta con gli ultimi, di qualsiasi razza e credo. Facendo famiglia tutti assieme si cresce nelle relazioni, semplici, spontanee, che smontano i pregiudizi e fanno apprezzare l’altro nella sua ricchezza e bellezza, pur nella sua diversità di razza e religione. Per noi è stata una carta vincente perché la relazione che si viene a creare supera tutte le barriere sociali e di lingua, quelle che potrebbero diventare ostacoli tra persone di etnie e religioni diverse. Questo è un bel cammino che promuove l’incontro tra varie religioni ed etnie senza cercare punti di comunione, perché

la relazione vera nasce dalla vita assieme e dall’accettare l’altro così com’è”.

Tra i problemi affrontati nella missione la fragilità delle famiglie, segnate da molte difficoltà non solo economiche, ma anche da “piaghe come l’alcolismo che vanno a compromettere il cammino di una famiglia e concorrono alla sua disgregazione, alla divisione e all’impoverimento”. Un altro dramma, spiega la missionaria, “è la realtà della disabilità che non viene accettata e viene vissuta come effetto di qualche sbaglio fatto nel passato, secondo la cultura buddista nelle vite precedenti, che richiede uno scotto da pagare. È difficile incidere su questa mentalità che ostacola l’integrazione dei disabili nel contesto sociale. A livello scolastico la disabilità trova risposta in una forma di segregazione, ci sono classi speciali. Spesso questi bambini disabili crescono in famiglia senza stimoli; anzi, la disabilità può aumentare di entità se non è curata e accompagnata da terapie. Quando le famiglie cercano aiuto, noi cerchiamo di darlo accogliendo i figli nel centro diurno e dando loro uno spazio di vita e di condivisione”.