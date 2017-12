Cala la vendita di pasta italiana nel mondo. L’allarme della Coldiretti

In gioco secondo i coltivatori è uno dei patrimoni di sempre dell’agricoltura italiana, che adesso – dopo la drastica riduzione delle semine cerealicole -, rischia di veder diminuire i terreni coltivati per circa due milioni di ettari situati spesso in aree marginali

Le vendite di pasta italiana all’estero diminuiscono. Una tendenza che va esattamente in senso contrario rispetto al buon successo delle esportazioni del resto dell’agroalimentare nazionale, che continua a spopolare in tutto il mondo (creando anche innumerevoli tentativi di imitazione).

A lanciare l’allarme sul calo di esportazioni di uno dei prodotti d’eccellenza dell’agroindustria italiana è stata la Coldiretti, che ha effettuato una analisi del mercato nei primi nove mesi del 2017 sulla base dei dati Istat relativi al commercio estero che complessivamente registrano un +11,3% su base annua.

Le vendite di pasta nostrana oltre confine sono scese del 3%.

Per i coltivatori diretti la causa del fenomeno è chiarissima. Si tratterebbe di una degli effetti, viene spiegato in una nota, “della rapida moltiplicazione di impianti di produzione all’estero, dagli Stati Uniti al Messico, dalla Francia alla Russia, dalla Grecia alla Turchia, dalla Germania alla Svezia”. Stabilimenti che fra l’altro produrrebbero qualcosa che sfrutta il buon nome della pasta italiana ma che con questa non ha nulla a che fare.

La pasta, insomma, starebbe sperimentando uno dei fenomeni più pesanti della globalizzazione: la delocalizzazione degli impianti di produzione nei luoghi dove materia prima e manodopera costano meno. Secondo Coldiretti: “La delocalizzazione dopo aver colpito la coltivazione del grano, sta adesso interessando la trasformazione industriale con pesanti conseguenze economiche ed occupazionali”.

Che il comparto della cerealicoltura attraversi un periodo complesso, è d’altra parte ormai cosa nota.