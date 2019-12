L’intelligenza artificiale può rivoluzionare la medicina, ma solo se guidata da un’algor-etica

L’intelligenza artificiale in sanità può contribuire ad accelerare la ricerca, migliorare la diagnosi di malattie e rendere più efficienti i processi di assistenza e cura, ma non può sostituirsi al medico. A guidarla serve un’etica dell'algoritmo sviluppata dall’uomo. Lo affermano gli esperti del settore riuniti a Roma

Molte le opportunità; altrettanti i rischi. L’intelligenza artificiale applicata in sanità può apportare indiscutibili benefici alla medicina e alla pratica clinica accelerando la ricerca, anticipando e migliorando la diagnosi di malattie e rendendo i processi di ricerca, cura e assistenza più veloci ed efficienti ma il suo impiego non è privo di ombre. Se ne è parlato oggi al Policlinico universitario A. Gemelli Irccs di Roma, nel corso dell’evento AI4Docs “Opportunità e rischi dell’intelligenza artificiale in medicina” promosso dalla Fondazione Gemelli in collaborazione con la Facoltà di medicina e chirurgia dell’Università Cattolica.

Non a caso, concludendo i lavori, l’arcivescovo Edgar Peña Parra, sostituto per gli Affari generali della Segreteria di Stato della Santa Sede, ha parlato di “sfida immensa”. Per “tutelare la dignità della persona; preservare il lavoro; assecondare uno sviluppo equo, integrale e sostenibile; corroborare l’alleanza medico-paziente; essere salvaguardati da forme di algor-crazia – ha ammonito richiamando le parole di Papa Francesco lo scorso 14 novembre –

abbiamo bisogno di un’algor-etica”.

Ad innervare il dibattito, moderato da Barbara Gasperini, giornalista e tecnologa, la consapevolezza che a governare il sistema deve essere l’uomo.

Nel suo Keynote Speech, Roberto Cingolani, Chief Technology&Innovation Officer di Leonardo, ha definito le intelligenze artificiali (AI) e i robot “elettrodomestici di lusso” sottolineando che

“al centro deve essere sempre l’essere umano”.

Concetto ribadito da Alexander Waibel, Professor at Carnegie Mellon University and Karlsruhe Institute of Technology, secondo il quale l’AI in ambito sanitario “può sollevare i medici dall’interagire con le macchine lasciando loro più tempo per relazionarsi con i pazienti”. Ma, attenzione, avverte: “gli algoritmi possano essere impiegati per manipolare l’opinione pubblica”.

Per Daniela Scaramuccia, Health & Life Science Director di Ibm, l’AI può accelerare la ricerca perché “con i supercomputer siamo in grado di simulare i comportamenti molecolari; comprendere e analizzare le immagini diagnostiche meglio dell’occhio umano”, ma il sistema deve essere trasparente e guidato da “medici, infermieri e pazienti”. Anche per Fabio Moioli, Head Consulting & Services @Microsoft, “l’intervento umano è sempre indispensabile: quando si usa un algoritmo dobbiamo essere noi umani a validarlo”. In Italia, sostiene,

“l’azione più urgente è incentivare l’human learning:

i medici devono imparare a creare e utilizzare queste nuove tecnologie”.

“Un ospedale con 500 posti letto ha 278 App e 500mila dispositivi elettromedicali da gestire: l’intelligenza artificiale può aiutare la gestione di questa complessità”, ha osservato Agostino Santoni, AD Cisco Italy. Ma c’è anche il rovescio della medaglia: “Gli ospedali e i dati dei pazienti sono uno degli obiettivi privilegiati di attacco da parte del cybercrime il cui business vale un trilione di dollari. Oggi – ha avvertito – noi blocchiamo 20 miliardi di attacchi al giorno. Occorre maggiore consapevolezza dell’importanza della cybersecurity in sanità”.

Per mons. Mauro Cozzoli, ordinario di teologia morale presso la Pontificia Università Lateranense, “le intelligenze artificiali devono essere al servizio dell’intelligenza e della libertà umana; sono un artificio, uno strumento e tali devono restare”. Di fronte al rischio di “algor-crazia” occorre sviluppare una “algor-etica e un umanesimo tecnologico”.