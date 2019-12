La Selecao internazionale sacerdoti calcio batte i jazzisti nella partita di beneficenza per le famiglie povere in India

La beneficenza in campo la vogliono portare anche quelli della Selecao internazionale sacerdoti calcio che, in questo modo, provano a giocarsi quella che qualcuno ha definito "una chance in più" per portare anche nell'ambito sportivo la testimonianza di Chiesa. L'ultima apparizione in ordine di tempo quella a Roseto degli Abruzzi (TE), dove martedì scorso hanno sfidato e battuto 3-2 la Nazionale Italiana jazzisti, ma dal 2002 sono 470 le partite giocate, arrivando in questi anni anche alla "Scala del calcio" di Milano, sul palcoscenico di San Remo ed in Palestina, dove hanno aiutato a realizzare un campo di calcio per i bambini.

foto SIR/Marco Calvarese

È terminata 3-2 la sfida tra la Selecao Internazionale sacerdoti calcio e la Nazionale Italiana jazzisti, svoltasi martedì 3 dicembre allo stadio “Fonte Dell’Olmo” di Roseto degli Abruzzi (TE).

Una gara molto equilibrata dall’inizio alla fine, con i sacerdoti allenati dal tecnico Moreno Buccianti passati in vantaggio nel primo tempo ma subito recuperati dai jazzisti che non hanno però retto il ritorno degli avversari nella seconda frazione, quando la compagine ecclesiale è riuscita ad allungare di 2 reti, vedendosi recuperare solo poco prima del triplice fischio finale dell’arbitro che ha fissato sul 3 a 2 il risultato.

Come in uno dei più classici eventi sportivi, la cronaca non può che iniziare dal resoconto tecnico che però, in questo caso, non è sicuramente quello più rilevante, visto che questa volta a vincere su tutti è stata la beneficenza, contornata da cordialità e simpatia in campo, come la contestazione spiritosa dell’assistente dell’arbitro che, prima dell’inizio della gara, ha chiesto ai sacerdoti di giocare in 10 per equilibrare i livelli in campo, visto che, citando le parole di Gesù Cristo nel Vangelo, “Dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro”.

Un evento sportivo solidale che è servito per raccogliere i fondi utili al finanziamento di un progetto per la costruzione di 50 bagni per altrettante famiglie povere in India, oltre che ad avvicinare religione e cultura ai giovani, visto che prima della gara principale, si sono sfidati sul medesimo campo anche le compagini studentesche rosetane rappresentative dell’Istituto statale superiore “Moretti” e del polo liceale statale “Saffo”.

“Qualche mese fa ho ricevuto la visita di un vescovo indiano, mons. Paul Alappatt, che mi ha presentato dei progetti”, le parole di don Adriano Pereira da Silva, responsabile dell’Ufficio migranti nella diocesi di Teramo-Atri e promotore dell’evento, che si è fatto tramite tra il vescovo della diocesi Ramanathapuram, nello stato di Tamil Nadu in India, la Selecao dei sacerdoti, il Comune di Roseto, il Csi e tutti coloro hanno contribuito alla buona riuscita “ho preso a cuore questa situazione perché sono stato in quei posti nel 2011 ed ho visto che c’è tanta miseria e povertà e quello che stiamo facendo credo sia una cosa lodevole”.

Un impegno in favore delle persone più bisognose, che viaggia a braccetto con l’intenzione di ritrovarsi di questi sacerdoti accumunati dalla passione per il calcio, anche se tra mille difficoltà come spiegato da Moreno Buccianti, ex giocatore e fondatore e tecnico abilitato della Selecao internazionale sacerdoti calcio, tirato dentro nel progetto dal suo parroco di Follonica, don Enzo Greco, con il quale nel 2002 ha iniziato a organizzare le prime partite, arrivate oggi al numero complessivo di 470.

“Una categoria come quella dei sacerdoti non è facilissima, perché sono molto impegnati nella loro attività e far coincidere la loro professione con l’attività sportiva non è facile. Però siamo riusciti a condividere degli impegni importanti in questi anni, tutti legati alla solidarietà”, le parole di mister Moreno che sfrutta i raduni nazionali organizzati ogni 3 mesi, per impartire le giuste direttive che poi i sacerdoti possono utilizzare come allenamento quando si trovano a giocare nelle loro parrocchie.

“Sono stati molti i momenti importanti in questi anni, come aver partecipato e contribuito alla costruzione di un campo di calcio in Palestina nel 2011”, prosegue il tecnico dei sacerdoti che ricorda la difficoltà di quel progetto grazie al quale 30 bambini palestinesi e i loro responsabili, sono anche potuti arrivare in Italia per allenarsi. Un successo come il Campionato europeo a 5 nazioni nel 2017, che ha visto scontrarsi allo stadio San Siro, la Scala del calcio di Milano, Portogallo, Spagna, Ucraina, Croazia e Italia, “questo è un modo, anche attraverso lo sport, di fare evangelizzazione”.

Un messaggio salutato dal vescovo della diocesi di Teramo-Atri, mons. Lorenzo Leuzzi, al quale è stata anche consegnata una maglia con il suo nome dalla Selecao internazionale sacerdoti calcio ma anche da Roseto degli Abruzzi che, nella persona del sindaco Sabatino Di Girolamo, è voluta intervenire per sottolineare e ringraziare per “la potenza del messaggio trasmesso al nostro comune”.

“Oggi niente parolacce in campo, solo benedizioni”, le parole di Fabrizio Salvatore, rappresentante della Nazionale italiana jazzisti onlus fautrice del progetto in favore dei terremotati con la realizzazione della Casa della musica di Amatrice e le 3 edizioni a L’Aquila di “Jazz per il sisma”, che scherza sulla partita elogiando il valore degli avversari non solo in campo e some sacerdoti, ma anche come artisti con i quali condividere il palcoscenico in eventi di beneficenza, come il concerto svoltosi proprio a Roseto degli Abruzzi nella stessa serata della partita.

“Si gioca a pallone perché anche prima di entrare in seminario si giocava. Quindi le passioni vere si mantengono e diventano anche un mezzo che il Padre eterno ci dà, per portare la sua testimonianza anche nell’ambito sportivo. Una chance in più”, la testimonianza di don Emanuele Salvatori di Siena che gioca dal 2009 come centrocampista nella Selecao, dopo aver esordito nella Clericus Cup al termine della licenza in Diritto canonico.

“Mi auguro di poter riuscire sempre a portare una testimonianza attraverso il divertimento e lo sport”, le parole del sacerdote senese alle quali fanno eco quelle del suo compagno di settore, il cagliaritano don Walter Onano, uno dei fondatori della Selecao internazionale sacerdoti calcio, “i sacerdoti hanno come primo dovere quello della vita spirituale, poi il tempo libero lo dedicano a qualcosa di più pratico come quello che possiamo vivere come esperienza di carità, di solidarietà verso il prossimo”.