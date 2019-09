Immigrati ucraini in Italia. Mons. Dionisio Lachovicz: “Vi racconto cosa è la Sindrome Italia”

Dopo la realtà degli “orfani bianchi”, i bambini lasciati in patria dalle mamme che andavano all’estero a lavorare, ora c’è il fenomeno della “Sindrome Italia”. Colpisce le donne che conclusa l'esperienza lavorativa, tornano a casa, ma nessuno più le vuole. Si ritrovano sole, senza soldi e anziane. Un fenomeno che vivono non solo le donne ucraine ma anche moldave e romene. Ce ne parla mons. Dionisio Lachovicz, delegato “ad omnia” per l’Esarcato Apostolico per i fedeli ucraini di rito bizantino residenti in Italia

“Siamo fratelli. Abbiamo lo stesso Cristo, la stessa fede. Abbiamo una liturgia ed una spiritualità diversa. Ma questo nostro patrimonio è parte di quel polmone dell’Oriente, che come diceva Giovanni Paolo II, insieme a quello dell’Occidente, fa respirare la Chiesa in Europa. Non vogliamo essere un ghetto. Vogliamo lavorare insieme per evangelizzare questa terra, l’Italia”. Si presenta così mons. Dionisio Lachovicz, delegato “ad omnia” per l’Esarcato Apostolico per i fedeli ucraini di rito bizantino residenti in Italia. Il Sir lo ha incontrato a Roma a conclusione del Sinodo della Chiesa Greco Cattolica Ucraina. L’Esarcato in Italia è stato appena eretto a luglio da Papa Francesco. Per questo motivo al Sinodo hanno preso la parola sia il cardinale vicario di Roma, Angelo De Donatis, sia il presidente della Cei, card. Gualtiero Bassetti. Ad oggi il numero di fedeli cattolici ucraini di rito bizantino presenti nel nostro Paese ha raggiunto le 70mila unità. L’Esarcato conta 148 comunità e 6 parrocchie personali, sparse in tutta l’Italia (comprese Sicilia e Sardegna), e 64 sacerdoti. Sono parte di quel piccolo popolo ucraino che si è stabilito ed integrato in Italia: le cifre ufficiali parlano di 300mila persone ma il loro numero può salire tranquillamente a 500mila se si considera che molti non hanno il permesso di soggiorno. Sono invece 20mila i bambini ucraini iscritti nelle scuole italiane.

La popolazione ucraina che vive nel nostro territorio è per lo più composta da donne. Ci sono comunità praticamente frequentate solo da donne. Nell’incontrare i vescovi ucraini, il cardinale Angelo De Donatis ha fatto riferimento alla loro presenza nelle famiglie italiane. “Si prendono cura delle necessità dei più deboli, di anziani e di bambini, o lavorano a sostegno della vita quotidiana dei nuclei familiari”. Questa esperienza, ha aggiunto, ha reso “il popolo ucraino particolarmente vicino a quello italiano”. “Le donne ucraine lavorano bene – conferma il vescovo Dionisio – e sono religiose. Tante di loro sono riuscite a riportare alla Chiesa gli anziani che hanno in cura. Con questo spirito, li preparano anche alla morte”.

Oggi però devono far fronte ad un nuovo problema. Si chiama “Sindrome Italia”. E’ il vescovo Dionisio a spiegare di cosa si tratta. “Queste donne sono arrivate in Italia per lavorare all’età di 30-40-50 anni ma dopo 20 anni di immigrazione, oggi si ritrovano anziane. Per venire qui hanno lasciato a casa il marito e i figli e tante famiglie si sono distrutte. Esaurito la loro esperienza lavorativa in Italia, rientrano a casa, ma sono rifiutate. Ho sentito con le mie orecchie dire: ‘mia madre non c’è mai stata quando eravamo piccoli, non la vogliamo più con noi”. Tutto il denaro che hanno guadagnato, lo hanno inviato a casa. Con quei soldi hanno potuto mandare i figli a scuola, costruire una casa. Ma per loro oggi in Ucraina non c’è più posto”. “All’inizio – aggiunge Dionisio – ci siamo confrontati con il problema degli “orfani bianchi”, i bambini lasciati in patria. Ora abbiamo il problema delle donne, anziane, sole, senza lavoro che non sanno cosa fare e dove andare”. Un grido di aiuto che l’esarcato in Italia insieme alla Cei cercheranno di accogliere, pensando a predisporre case dove accogliere le donne anziane e dar loro tutte le cure necessarie.

Per l’Italia – dice il vescovo Dionisio – noi vogliamo essere un dono. Essere testimoni della universalità della Chiesa, vissuta ciascuno con le proprie identità ma in comunione fraterna”. La presenza dei cattolici ucraini di rito bizantino porterà qui in Italia la “novità” dei sacerdoti sposati, che le Chiese greco-cattoliche contemplano. “La loro presenza è un dono”, dice subito mons. Dionisio Lachovicz. “Lavorano benissimo. Spesso anche le loro mogli collaborano alla vita della comunità. Insieme aiutano a formare la comunità, la Chiesa domestica, la famiglia della Chiesa”. Alla domanda se questi sacerdoti sposati possono essere un modello anche qui in Italia e quindi una risposta al calo del vocazioni, il vescovo risponde: “Oltre ad essere un dono, la presenza di questi sacerdoti sposati nella Chiesa è anche una domanda. All’inizio c’era una opposizione molto forte contro questa realtà. Adesso avvertiamo una certa apertura. Diciamo allora che i sacerdoti sposati in questo momento non sono la soluzione ad un problema che è complesso ma rappresentano una domanda aperta per la Chiesa”.