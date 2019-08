Felice Gimondi, nato per vincere: campione nello sport e nella vita

Un ricordo del grande ciclista, scomparso all’età di 76 anni, vincitore dei giri d’Italia, Francia e Spagna, campione del mondo nel 1973 davanti al suo rivale di sempre, il belga Eddy Merckx. “Sceso dalla bicicletta ha distribuito saggezza, equilibrio, senso del dovere, tenacia, fedeltà”

Parto da un ricordo personale: io ragazzino tredicenne, lui giovane promessa poco più che ventenne. Corre con la maglia del suo paese, la Sedrinese, maglia a strisce bianconere verticali (a quei tempi la pubblicità sulle maglie era vietatissima!). La gara è a Tirrenia, sul lungomare pisano, si tratta di una selezione voluta dal cittì dei dilettanti Elio Rimedio perché ai campionati del mondo sarà introdotta la cronometro a squadre. L’anno deve essere il 1963. I corridori, selezionati trai più forti passisti italiani, gareggiano a squadre di quattro. Il giovane Gimondi viene incluso nel quartetto guidato da un atleta già noto, Dino Zandegù, e dà un apporto determinate alla vittoria. Ricordo il dopocorsa, quando i tifosi si aggirano tra le ammiraglie, ciascuno in cerca del suo beniamino. Il giovane Felice (e tale sarà molte volte, per le sue cento e più vittorie) se ne sta seduto per terra, si rinfresca versandosi un po’ d’acqua in testa, circondato da suoi compaesani. Ho ancora negli occhi il fotogramma di quel volto che pochi anni dopo avrei ritrovato tante e tante volte in televisione, sul podio del vincitore.

Perché era davvero “nato per vincere”, come il titolo del libro di uno psicologo americano. Vince il Tour dell’avvenire, vince la cronometro a squadre alle Olimpiadi, debutta tra i professionisti. È terzo al Giro d’Italia e poi la sua squadra – la Salvarani, che grazie al ciclismo incrementa la vendita di cucine negli anni del boom economico, quando le famiglie buttano via antichi mobili di legno per sostituirli con la formica – lo iscrive al Tour in sostituzione di un altro atleta che ha marcato visita. Doveva fare qualche tappa e poi eventualmente ritirarsi, aiutando finché possibile il suo capitano Vittorio Adorni, già trionfatore al Giro. E invece si ritira Adorni e il giovane rincalzo veste la maglia gialla, la perde, la riconquista e, come ai tempi di Bartali cantati da Paolo Conte, di nuovo i francesi si incazzano: aspettavano la vittoria di Raymond Poulidor, eterno secondo dietro a Jacques Anquetil, ma questa volta che Anquetil non c’è, dovrà arrendersi di fronte al giovane bergamasco.

Nato per vincere, Felice davvero.