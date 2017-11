Infanzia. Save the children: un minore su otto in povertà assoluta. Oltre 130mila a rischio dispersione scolastica ma arriva “Fuoriclasse in movimento”

Nel nostro Paese cresce il numero di bambini in povertà assoluta: 1 su 8 vive in questa condizione, il 14% in più rispetto all’anno precedente. Non sempre la scuola riesce a colmare le disparità socio-economiche: il tasso di ripetenze è sei volte maggiore nelle scuole che presentano un indice socio-economico e culturale più basso

Un viaggio nel sistema educativo italiano: l’Atlante dell’Infanzia a rischio 2017 di Save the children, giunto all’ottava edizione e per il secondo anno consecutivo edito da Treccani, è dedicato al mondo della scuola e intitolato significativamente – a 50 anni dalla morte di don Lorenzo Milani – “Lettera alla scuola”. Presentando oggi, 14 novembre, l’indagine in anteprima a Roma, Valerio Neri, direttore generale dell’organizzazione umanitaria, ha osservato che “la scuola è un luogo chiave nell’infanzia di ogni bambino: è qui che i talenti e le relazioni vengono sviluppati, è qui che sono gettate le basi del loro futuro”; eppure

“continuiamo a trovarci di fronte a una scuola che, a volte, alimenta le disparità”.

Di qui la necessità che “sia riconosciuto il diritto di tutti i bambini a un’eguale istruzione, a prescindere dal contesto sociale ed economico in cui vivono”.

Lo scenario delineato dall’Atlante non è infatti dei più rassicuranti:

in Italia vivono 669mila famiglie con minori in condizione di povertà assoluta

che, una volta sostenuti i costi per la casa e per la spesa alimentare, possono spendere solo 40 euro per la cultura e 7,60 per l’istruzione al mese. È un fenomeno che investe tutto il Paese:

i bambini in questa situazione – 1.292.000, il 14% in più in un anno – rappresentano il 12,5% del totale dei minori (il 12% al Nord, l’11,6% al Centro, il 13,7% al Sud).

In questa cornice, la correlazione tra condizione socio-economica e successo (o insuccesso) scolastico è più forte che in altri Paesi europei: nelle scuole caratterizzate da un indice socio-economico basso l’incidenza di ripetenze rispetto alle scuole con un indice elevato è 23 punti percentuali maggiore, mentre la differenza media nei paesi Ocse è del 14,3%. Negli ultimi decenni sono stati compiuti importanti passi in avanti nel contrasto alla dispersione scolastica, con una tendenza positiva che ha visto il tasso di abbandono abbassarsi progressivamente. Tuttavia, se il dato nazionale è oggi pari al 13,8%, la Sicilia detiene il primato negativo del 23,5%, seguita dalla Sardegna (18,1%). Secondo l’associazione, il fenomeno continua a rappresentare una delle principali sfide con cui la scuola italiana deve fare i conti perché

ogni anno oltre 130mila ragazzi sono a rischio dispersione scolastica.