Venezia: il Leone pronto a ruggire per la 74ª volta

Si apre mercoledì 30 agosto l’edizione 2017 della Mostra del Cinema della Biennale di Venezia. A fare gli onori di casa sarà l’attore Alessandro Borghi. Film di apertura “Downsizing” di Alexander Payne, Matt Damon sul red carpet

Conto alla rovescia per l’inaugurazione della 74ª edizione della Mostra Internazionale d’arte cinematografica della Biennale di Venezia. Si aprirà infatti mercoledì 30 agosto alle 19.00 l’edizione 2017 (30 agosto – 9 settembre) con la cerimonia ufficiale alla presenza del presidente della Biennale, Paolo Baratta, e del direttore artistico, Alberto Barbera.

Dopo diverse edizioni in cui sono state scelte attrici italiane a condurre la cerimonia di apertura e la serata finale di premiazione – nel 2016 era Sonia Bergamasco –, quest’anno a fare gli onori di casa sarà Alessandro Borghi, attore trentenne che ha trovato una grande popolarità nei recenti “Non essere cattivo” (2015), “Suburra” (2015) e “Fortunata” (2017). Borghi accompagnerà, inoltre, al Lido la prima collaborazione Rai-Netflix “Suburra. La serie”.

Il film di apertura

È “Downsizing” il film scelto per aprire ufficialmente l’edizione 74 del Festival. Firmato dal regista e sceneggiatore statunitense Alexander Payne – autore di poche ma riuscite opere tra cui “A proposito di Schmidt” (2002), “Sideways” (2004) e “Nebraska” (2013) –, “Downsizing” si presenta come una riflessione sul futuro della società giocata tra commedia e dramma. Protagonista è Matt Damon, che nel film accetta di rimpicciolirsi con la moglie per un esperimento sociale, per la salvaguardia della vita sul pianeta.

C’è molta curiosità dunque per questa scelta operata dal direttore artistico Alberto Barbera, che nelle passate edizioni ha scommesso su titoli che poi hanno finito con il dominare la stagione cinematografica e la notte degli Oscar: “La La Land” (2016) di Damien Chazelle, “Birdman” (2014) di Alejandro González Iñárritu e “Gravity” (2013) di Alfonso Cuarón.

Nell’insieme sono 21 i film in competizione per il Leone d’oro. Oltre a Payne, ci sono: Ai Weiwei, Darren Aronofsky, George Clooney, Guillermo del Toro, Ziad Doueri, Robert Guédiguian, Andrew Haigh, Abtellatif Kechiche, Koreeda Hirokazu, Xavier Legrand, Samuel Maoz, Martin McDonagh, Vivian Qu, Paul Schrader, Warwick Thornton e Frederick Wiseman. Quattro i registi italiani in concorso: Paolo Virzì, Manetti Bros., Andrea Pallaoro e Sebastiano Riso.

Le Giurie di Venezia 74

Saranno sul red carpet per la cerimonia di apertura anche tutte le giurie del Festival, a cominciare dalla Giuria internazionale del Concorso presieduta dall’attrice hollywoodiana Annette Bening, interprete di molti film tra cui “American Beauty” (1999) nonché moglie di Warren Beatty. Con lei faranno parte della Giuria l’attrice italiana Jasmine Trinca, la regista ungherese Ildikó Enyedi, il regista britannico Edgar Wright (uscirà in sala durante il Festival il suo ultimo film “Baby Driver. Il genio della fuga”); sempre dal Regno Unito l’attrice Rebecca Hall, mentre dalla Francia l’interprete Anna Mouglalis. Ancora, il regista-produttore messicano Michel Franco, il critico cinematografico australiano David Stratton e il regista taiwanese Yonfan.

Si ricordano inoltre le giurie delle altre sezioni della Mostra di Venezia: Orizzonti presieduta da Gianni Amelio (Italia), Opera Prima “Luigi De Laurentiis” guidata da Benoit Jacquot (Francia), Venezia Classici presieduta da Giuseppe Piccioni (Italia) e Venice Virtual Reality da John Landis (USA).

Le star più attese

Nella giornata inaugurale, molte saranno le star italiane e internazionali a passare sul tappeto rosso del Festival, a cominciare dal cast del film d’apertura che, oltre a Matt Damon, prevede Kristen Wiig, Christoph Waltz e Laura Dern.

C’è molta attesa poi per venerdì 1° settembre quando saranno premiati al Palazzo del Cinema i divi hollywoodiani Jane Fonda e Robert Redford – celebre è stata la loro collaborazione per “A piedi nudi nel parco” (1967) di Gene Saks –, che al Lido riceveranno il Leone d’oro alla carriera e presenteranno il loro ultimo film “Our Souls at Night” di Ritesh Batra (a settembre disponibile su Netflix per gli abbonati).

Sabato 2 settembre sarà probabilmente un bagno di folla per George Clooney, accompagnato da Matt Damon e Julianne Moore, per presentare la sua sesta regia cinematografica, “Suburbicon”.

Seguiranno poi molti altri divi nel corso della manifestazione come Jennifer Lawrence (protagonista di “Mother!” di Darren Aronofsky), Javier Bardem e Penelope Cruz (nel film “Loving Pablo” sul criminale Pablo Escobar), Helen Mirren e Donald Sutherland che accompagneranno in Concorso il film di Paolo Virzì “The Leisure Seeker”.

(*) Commissione nazionale valutazione film Cei