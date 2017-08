Quando la poesia spezza le catene. Carlo: chi sono io?

Dodici detenuti per dodici poesie, il Sir dà voce al progetto “FreeFromChains (liberi dalle catene)” che dà voce ad alcuni carcerati di Rebibbia. La poesia come strumento e opportunità di tornare a parlare e fare chiarezza dentro di sé.

La ricerca di se stessi, delle proprie origini, delle radici incerte tra i ricordi confusi di una madre perduta. Ma la consapevolezza che salva è il sapere di essere in questo mondo.

Chi sono io?

Chi sono io, da dove sono nato?

Non so se ho attraversato

le Ande, i mari, i ruscelli

se ho penetrato la terra,

le stelle, le galassie…

no, sono assolutamente reale

partorito da una giovane donna

forse una regina

o una dea…

no, sono il frutto del cemento

dei palazzi, dei grattacieli

della confusione, o forse

da chi non mi voleva, o

dall’amore vero…

non trovo le mie radici

ma sono vivo.