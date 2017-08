Quando la poesia spezza le catene. Tino: in bilico a volare

Dodici detenuti per dodici poesie, il Sir dà voce al progetto “FreeFromChains (liberi dalle catene)” che dà voce ad alcuni carcerati di Rebibbia. La poesia come strumento e opportunità di tornare a parlare e fare chiarezza dentro di sé.

Un volo del sogno o dell’anima? Di sicuro è la Fede ritrovata che sostiene chi si affida a Lui, che soccorre e rialza l’uomo regalando nuove ali.

In bilico a volare

Tu non sai cosa sia la notte

illuminata dalla pace

luce di quel silenzio oscuro

e infinito,

tu non sai cosa sia il silenzio

quel luogo dove si trova

la ragione.

In bilico,

dalla vertigine dei pensieri,

mi lancio nel vuoto

cielo stellato,

ci sono riuscito!

Anch’io riesco a volare,

la discesa

nelle profondità

infinite

interminabili,

riesco a sentire la mia forza

che emerge

è Lui!

Mi sorregge

e così

anch’io riesco a volare.