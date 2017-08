Quando la poesia spezza le catene. Aurelio: l’attesa

Dodici detenuti per dodici poesie, il Sir dà voce al progetto “FreeFromChains (liberi dalle catene)” che dà voce ad alcuni carcerati di Rebibbia. La poesia come strumento e opportunità di tornare a parlare e fare chiarezza dentro di sé.

Aspettare scartavetra l’anima, fa sentire nudi, senza protezione. Per ingannare l’angoscia ci si rifugia nel pensare a chi si ama, per scaldarsi al fuoco vivo del ricordo.

L’attesa

L’attesa mi spaventa

mi tiene sospeso

teso tra le sue grinfie

mani invisibili toccano

la mia anima

facendomi sentire inerme

senza corazza né pelle

nudo

cerco nei miei pensieri i loro sorrisi

per non sentire l’attesa

ascolto, ascolto le loro voci

così lontane

e così vicine al cuore

tutto si plasma e diviene voci

pensieri coraggio

coraggio di vincere quest’attesa

e d’un tratto tutto finisce

ecco, ecco è finito

ma è finito quello che deve iniziare

tornare a casa per vivere

e viversi

viversi l’amore.