Quando la poesia spezza le catene. Alessio: la finestra

Dodici detenuti per dodici poesie, il Sir dà voce al progetto “FreeFromChains (liberi dalle catene)” che dà voce ad alcuni carcerati di Rebibbia. La poesia come strumento e opportunità di tornare a parlare e fare chiarezza dentro di sé.

Il risveglio giunge con il primo raggio di sole, ma nel dormiveglia restano gli incubi della notte. L’angoscia si fa pesante e il cuore anela l’aria pulita e fresca: ma cerca una finestra aperta o un volto luminoso e lontano?

La finestra

Prepotente

il primo raggio di sole

illumina la finestra,

i colori tornano ai miei occhi

ma le ombre continuano

a scorrermi dentro.

L’aria

come acqua stagnante

affoga i polmoni

la mano dannata

non ti raggiunge e il dolore

come sabbia nella tormenta

sovrasta il mio corpo.

Fuggo

per paura

per timidezza

scortato dalla mente,

ma il cuore

– muscolo dopato –

spoglio davanti a te

ti chiama in un urlo asfissiante:

Oh mia finestra, corri

ho bisogno di te!