Quando la poesia spezza le catene. Giuseppe: sono fiamma

Dodici detenuti per dodici poesie, il Sir dà voce al progetto “FreeFromChains (liberi dalle catene)” che dà voce ad alcuni carcerati di Rebibbia. La poesia come strumento e opportunità di tornare a parlare e fare chiarezza dentro di sé.

La corsa di chi vuole sentire più forte, più intenso un rapporto d’amicizia. Ma non è avventato come Icaro, né si lascia sopraffare dalle malelingue. Semplicemente vive, ardente di fuoco.

Sono fiamma

Brucio le tappe

rincorro il calore

che il rapporto infonde

alimento con forza

la fiamma dell’amicizia

spengo le lingue infuocate

che sprizzano menzogne

e come un palombaro

m’immergo nella quiete

dell’isola dell’amore

ma in ogni isola c’è un vulcano

sempre pronto ad eruttare

un fiume di lava

il fuoco dell’ardore

che per nostra gioia

accompagna l’amore.