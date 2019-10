Incendio di Notre-Dame. Mons. Chauvet (rettore), “la cattedrale ha un’anima che non si è mai distrutta”

Sei mesi fa le fiamme divorano in diretta mondiale la cattedrale di Parigi. Tra lentezze e burocrazia, l’arcidiocesi di Parigi ha organizzato una conferenza stampa per fare il punto sui lavori e sulle donazioni fino ad oggi ricevute. Il rettore mons. Chauvet: “Non mi aspettavo una tale generosità e dimensione affettiva. E quando parlo di dimensione affettiva mi riferisco a tutte quelle persone che guardando alla cattedrale in fiamme, hanno pianto. Esiste quindi uno ‘spirito della cattedrale’, un’anima che non si è mai distrutta”

La speranza? È che presto, una volta messo l’edificio in sicurezza, si possa riprendere a celebrare la Messa. Perché è vero che Notre-Dame è un patrimonio artistico dell’umanità, “un luogo che per la sua storia, tocca il cuore del mondo” ma è anche “una chiesa costruita per essere una chiesa” e seppur ferita, continua a rimanere la “cattedrale di Parigi”. A sei mesi dall’incendio che ha devastato Notre-Dame, l’arcidiocesi di Parigi ha organizzato una conferenza stampa per fare il punto sulla situazione, sulle donazioni finora ricevute ma soprattutto per rilanciare l’appello a riaprire una parte del sagrato per installare una copia della madonnina in modo che i pellegrini possano raccogliersi in preghiera.

“Ricostruiremo insieme questa cattedrale in cinque anni”, aveva promesso il presidente Emmanuel Macron la notte del 15 aprile. Tutti – presi dallo choc delle fiamme che divoravano la guglia e dallo slancio di solidarietà planetaria – ci avevano creduto. Ma i lavori si sono rivelati più complicati di quanto non si pensava e i tempi del cantiere si sono irrimediabilmente allungati. Due sostanzialmente i motivi del rallentamento: la messa in sicurezza del cantiere e la burocrazia. Un esempio tra tutti è lo stop dei lavori ordinato dalla Prefettura di Parigi nel mese di luglio a causa delle esalazioni di piombo dovute alla guglia fusa. Sebbene non siano stati riscontrati livelli allarmanti, il cantiere di Notre-Dame ha riaperto solo un mese dopo ma le procedure di sicurezza sono diventate molto più rigide. Gli operai lamentano che tra maschere, guanti, scafandri e addirittura l’obbligo della doccia in uscita dalla ”zona contaminata”, su 8 ore di lavoro se ne fanno effettivamente 3 ore e mezza. “È evidente – risponde alle osservazioni mons. Benoit de Sinety, vicario generale dell’arcidiocesi – che il codice del lavoro e la legge devono essere applicate”. Ciò che però preoccupa di più è “lo scoraggiamento” di chi sta lavorando sul campo. “Stanno facendo un lavoro straordinario”. “Speriamo possano continuare a farlo con l’entusiasmo dell’inizio”.

“Quando si vede bruciare una cattedrale come Notre-Dame si è presi da uno choc, direi anche da uno choc spirituale”, dice mons. Patrick Chauvet, rettore di Notre-Dame. “La cattedrale è nel cuore dei parigini, dei francesi, e supera i nostri confini. Non mi aspettavo una tale generosità e dimensione affettiva. E quando parlo di dimensione affettiva mi riferisco a tutte quelle persone che guardando alla cattedrale in fiamme hanno pianto. Cristiani e non che piangevano di fronte a questo edificio che amavano e che rischiava di sparire per sempre.

Esiste quindi uno ‘spirito della cattedrale’, un’anima che non si è mai distrutta”.