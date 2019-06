Bruxelles: arrivano i nuovi eletti. Entriamo con loro al Parlamento

Nella sede di Bruxelles dell'Eurocamera giungono alla spicciolata i nuovi eurodeputati. Le pratiche da sbrigare, gli uffici non ancora assegnati, il badge, la ricerca degli assistenti... Saranno in carica dal 2 luglio, giorno in cui prenderà avvio la prima sessione plenaria a Strasburgo. Nel frattempo trattative in corso tra i gruppi politici: in agenda le priorità per la legislatura 2019-2024 e l'assegnazione dei "top job"

foto SIR/Marco Calvarese

Entreranno ufficialmente in servizio il prossimo 2 luglio alle ore 10 i 751 eurodeputati che i cittadini europei hanno eletto il 26 maggio scorso. A quell’ora e in quella data infatti si aprirà a Strasburgo la prima sessione plenaria del rinnovato Parlamento. Fino ad allora restano in servizio e percepiscono lo stipendio coloro che sono eurodeputati dal 2014. Tuttavia i “nuovi” europarlamentari hanno una serie di pratiche da sbrigare, ed è per questo che hanno già iniziato ad arrivare in ordine sparso alla sede del Parlamento a Bruxelles.

Accolti dal personale dell’unità amministrativa devono identificarsi e poi riempire una serie di moduli: la dichiarazione di interessi finanziari (in cui devono autocertificare i propri redditi), la dichiarazione di non incompatibilità (per confermare ad esempio che il loro ruolo di europarlamentare non coincida con interessi privati o professionali), la dichiarazione di comportamento appropriato e sottoscrivere le regole sulla trasparenza. Ricevono poi tutta una serie di indicazioni pratiche, come il login informatico e il certificato WiFi, o aiuti, nel caso ad esempio siano alla ricerca di un assistente parlamentare. Degli uffici potranno prendere possesso solo dopo il 1° luglio a Strasburgo e l’8 luglio a Bruxelles, in quanto fino al 28 giugno possono usufruirne i deputati uscenti. Quanto all’alloggio dei parlamentari a Bruxelles o Strasburgo, sono invece i singoli che devono trovare la propria sistemazione.