Casa della storia europea, un altro modo per conoscere il passato e interrogare il futuro

Sir guida i lettori a scoprire questa innovativa proposta dell'Ue collocata nel cuore del quartiere europeo a Bruxelles. Un paio d'ore ben spese attraverso antiche civiltà, rivoluzioni, costumi, mass media, vita quotidiana. Una visita interattiva, con le più moderne tecnologie, i documenti storici, suoni e immagini. E c'è persino una Fiat 600...

foto SIR/Marco Calvarese

Il “mito” Europa, le antiche civiltà del continente, le grandi fasi della storia, le scoperte scientifiche, il pensiero filosofico, le religioni, le rivoluzioni. E poi le tradizioni popolari, il lavoro, l’industria e gli altri settori economici, le famiglie, la cultura, le mode, lo sport… Fino alle guerre mondiali e all’avvio del processo di integrazione comunitaria.

A Bruxelles, nel cuore del quartiere europeo, è possibile visitare la Casa della storia europea; i visitatori sono accompagnati in un viaggio – affascinante, multimediale, divertente e interessante – che parte dal passato per interrogare gli europei sul futuro comune. Non manca, ovviamente, la parte dedicata alle istituzioni Ue, spiegate con linguaggio e immagini semplici e chiare.

L’ingresso è gratuito. La visita può durare da un’ora a un paio d’ore, ben spese. L’esposizione è disponibile in tutte le 24 lingue ufficiali dell’Unione europea.

Sono disponibili anche visite su misura per le scuole, le famiglie e i gruppi.

La Casa della storia europea è situata nel Parco Léopold. L’edificio è stato restaurato rispettando lo stile originale del 1930, quando ospitava una clinica dentistica per bambini svantaggiati.

In questo video, Sir porta i lettori all’interno della Casa della storia.

Tutte le informazioni sono su http://www.europarl.europa.eu/visiting/it/bruxelles/casa-della-storia-europea.