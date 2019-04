Parlamento Ue: maggioranza europeista ma avanzano (adagio) gli “scettici”

Diffuse dall'Euroassemblea le ultime proiezioni sui risultati del voto del 23-26 maggio. Dati da prendere con circospezione, ma piuttosto chiari nel segnalare una contrazione di Popolari e Socialdemocratici, buoni risultati per le formazioni "eurodubbiose" (potrebbero essere, insieme, un quarto dell'emiciclo), bene Liberali e Verdi, crescono in vari Stati nazionalisti e ultradestra

Come voteranno gli oltre 400 milioni di cittadini europei che tra il 23 e il 26 maggio saranno chiamati a rinnovare il Parlamento Ue? Mistero insondabile. Anche se, mediante sondaggi su base nazionale, numerosi istituti demoscopici stanno cercando di far luce sul futuro assetto dell’emiciclo di Strasburgo. E oggi l’ufficio studi dell’Eurocamera, assemblando 43 sondaggi provenienti da 21 Paesi, prova a riformulare l’assetto dell’aula per la legislatura 2019-2024, dopo aver pubblicato altre proiezioni a metà febbraio, inizio e fine marzo. Anche questa volta si tratta di prendere con le pinze i dati diffusi: perché si tratta “solo” di sondaggi (altro è il valore democratico del voto popolare); perché tali sondaggi sono svolti a inizio di campagna elettorale; e perché questa volta l’emiciclo riprende gli attuali 751 deputati: i calcoli delle prime rilevazioni erano svolti sulla base di 705 parlamentari, considerando l’uscita – ora rimandata – del Regno Unito dall’Unione europea.

Rientrano gli inglesi. Secondo le nuove proiezioni per il rinnovo del Parlamento europeo (per ora è dunque indicato tra i Paesi partecipanti anche il Regno Unito, avendo avuto una proroga per il recesso al 31 ottobre; nel caso il Brexit avvenisse prima del 22 maggio gli inglesi non voterebbero), al Partito popolare europeo spetterebbero nel futuro emiciclo 180 seggi (rispetto ai 217 attuali); ai Socialisti & democratici 149 seggi (oggi sono 186); ai Liberaldemocratici 76 (68 attuali); 66 ai Conservatori dell’Ecr (76); 62 a Efn (Europa delle nazioni e della libertà, 37 attuali); 57 ai Verdi (52); 46 alla Sinistra unitaria (52); 45 a Efdd (Europa della libertà e della democrazia diretta, oggi 41); 8 ai non iscritti (21); 62 a partiti che non si sono finora affiliati ai gruppi presenti a Strasburgo, fra cui i 22 seggi stimati per l’europeista movimento En Marche del presidente francese Emmanuel Macron. Nella proiezione di fine marzo – quando si era tornati a indicare 751 seggi – i risultati erano un poco differenti: al Partito popolare erano assegnati 182 seggi; ai Socialisti & democratici 156; terzo gruppo quello dei Liberali, 79 seggi; Conservatori 73; euroscettici dell’Enf (con la Lega) 63; Verdi 57 seggi; Sinistra unitaria 46 seggi; l’altro gruppo euroscettico Efdd (con gli eurodeputati 5Stelle) 35; 8 “non iscritti”; 52 “altri”.

I partiti. Se si confronta la composizione attuale dell’Assemblea con le ultime proiezioni, il Ppe passa dal 26,7% al 24,0%, lasciando sul terreno 37 seggi. Socialisti & democratici subiscono un’analoga contrazione: dal 22,9% al 19,8% (-37 deputati). I Liberali dall’8,4% salgono invece al 10,1% (+8 e il bottino potrebbe crescere se En Marche aderisse a questo gruppo parlamentare); i Verdi dal 6,4% al 7,6 (+5 scranni). La Sinistra unitaria della Gue scende dal 6,4% al 6,1 (-6 posti in aula); i Conservatori Ecr dal 9,3 arrivano all’8,8% (-10 seggi); gli euroscettici di Enf aumentano consensi, dal 4,6 all’8,3%, quasi raddoppiando i seggi (+25); bene anche l’altro gruppo euroscettico di Efdd, che va dal 5,0 al 6,0% (4 seggi in più). I restanti seggi sono al momento, e provvisoriamente, assegnati a Non iscritti (8) e “Altri” (62).

Punti di domanda. Se si confermassero questi dati, si avrebbe un emiciclo con una significativa – per quanto differenziata – maggioranza europeista (popolari, socialdemocratici, liberali, verdi, En Marche), e circa un quarto dei seggi assegnati alle forze a varie titolo sovraniste, euroscettiche, no-euro. Il tutto con i punti di domanda legati anzitutto agli effettivi risultati elettorali, ai futuri schieramenti in seno all’emiciclo, ad eventuali e non scontate convergenze tra nazionalisti di varie bandiere, alla partecipazione o meno all’elezione dei britannici.