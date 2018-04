Macron a Strasburgo. Parole dure verso i nazionalismi e la conferma dell’asse con Berlino

Il presidente francese interviene al Parlamento Ue rinnovando la fede europeista con la quale lo scorso anno aveva vinto le elezioni nel suo Paese. Un vocabolario che comprende democrazia, uguaglianza, verità. Poi il decalogo di proposte per rilanciare la "casa comune". Il nodo della crisi siriana

Non delude le attese degli europeisti convinti. Strizza l’occhio alla tradizionale “grandeur” avendo però il buon gusto di non citarla espressamente. Si scaglia contro i nazionalisti ma riceve qualche bacchettata su Siria, tandem Parigi-Berlino e nucleare. Certamente lascia il segno Emmanuel Macron, presidente della Repubblica francese, con il suo passaggio a Strasburgo. Invitato a dibattere con gli eurodeputati sul futuro dell’Europa, porta la sua idea di integrazione comunitaria, quella con cui ha fatto trionfare il movimento “En Marche” alle presidenziali e alle legislative dello scorso anno. Infine l’emiciclo gli riserva ampi consensi.

La minaccia nazionalista. Macron, oratore brillante, è l’unico politico che abbia trionfato, a casa propria, sul populismo imperante in Europa. E, indirettamente, lo rivendica parlando nella sede del Parlamento Ue. Attacca frontalmente i nazionalismi, accusandoli di essere portatori di “una guerra civile europea”, combattuta senza armi, per fortuna, ma in spregio alla verità. Gli “egoismi nazionali”, afferma convinto, “vogliono solo distruggere senza costruire nulla”. Sono la negazione della solidarietà, oggi necessaria per affrontare le “minacce geopolitiche” e le nuove sfide demografiche, economiche, politiche. “Non voglio appartenere a una generazione di sonnambuli”, dichiara, che “dimentica il passato e non vede il presente. Voglio appartenere a una generazione che sta dalla parte della democrazia europea”, costruita con lungimiranza “da chi ci ha preceduto” al prezzo di enormi sacrifici. “Dobbiamo difendere la democrazia europea”, rilanciandola con un nuovo progetto, ed “edificare una sovranità europea”, “complementare e non alternativa” alle sovranità nazionali, per proteggere i cittadini e rispondere alle loro ansie e alle loro attese. “Dico no a una democrazia autoritaria e credo invece all’autorità della democrazia”, scandisce suscitando l’applauso. Sullo sfondo lascia alcuni bersagli politici, ma quando pone l’enfasi sulla “democrazia liberale” fa balenare la “democrazia illiberale” di cui si fa vanto il leader ungherese Viktor Orban.

Il decalogo. Democrazia, libertà, verità, uguaglianza: il vocabolario di Macron non è particolarmente innovativo, ma il giovane inquilino dell’Eliseo sa infondere alle parole una forza supplementare. Il suo progetto europeo viene dispiegato in una decina di punti prioritari che ha giusto il tempo di citare: migrazioni, cambiando le regole dell’asilo e introducendo una forma di risposta solidale; innovazione digitale; riforma dell’unione economica e monetaria; creazione dell’unione bancaria; cultura come collante delle diverse identità nazionali. Ancora: sicurezza e difesa, politica commerciale, energia e cambiamento climatico, sanità e “alimentazione di qualità”, pilastro sociale. Il tutto finalizzato a produrre quei risultati che i cittadini si aspettano dall’Ue. Anche perché le elezioni europee si avvicinano (maggio 2019), con tutte le incognite legate a un eventuale trionfo transnazionale dei populisti e degli euroscettici, in grado di travolgere i partiti e i governi che ancora vantano un barlume di Dna europeo.