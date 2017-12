L’Europa dei popoli e degli Stati: diversità, identità, destini comuni

Sia le nazioni sia l’Europa sono fenomeni culturali e politici, entrambi il risultato di cammini di integrazione e unificazione. Tuttavia, mentre i rispettivi processi nazionali sono stati completati in un arco di tempo molto lungo, dando agli Stati nazione la loro autoconsapevolezza e sicurezza all’interno di ordinamenti e confini definiti, lo status dell’Unione europea – e quindi la sua identità – rimane precario. Una riflessione legata alle dinamiche interne all'Ue, anche in relazione ai nazionalismi e ai particolarismi. Un paio di esempi? Brexit e Catalogna

Costitutivi dell’Unione europea in quanto suoi membri sono le nazioni, o più precisamente gli Stati nazionali. Ciò trova espressione costituzionale nella composizione del suo organo superiore, il Consiglio europeo, che riunisce i capi di Stato e di governo dei Paesi membri. Come parte del processo di democratizzazione dell’Unione, i cittadini degli Stati membri, che sono anche cittadini dell’Unione, reclamano un ruolo sempre maggiore nella fondazione e nello sviluppo dell’Unione. Ciò sta avvenendo attraverso il graduale aumento dei diritti e delle responsabilità del Parlamento europeo. Ecco perché possiamo giustamente parlare di un’Unione di Stati, che significa anche unione di cittadini. Questo dice qualcosa dell’identità dell’Unione europea. Perché organizzazione e strutturazione, così come le sue manifestazioni – politiche e risultati –, fanno parte delle forme in cui si manifesta l’identità.

Tuttavia, ciò non dice ancora molto dell’identità europea, cioè quella consapevolezza che rende l’Unione europea una comunità, l’origine della sua coesione e la base del consenso su cui poggia la possibilità dell’unità dell’Europa. Naturalmente, questa consapevolezza comprende anche tutto ciò che oggi costituisce l’identità dell’Europa nella forma dell’Unione.

Analogamente alla distinzione tra identità dell’Europa (o dell’Unione europea come sua concretizzazione politica attuale) e identità europea è anche necessario distinguere da un lato tra le identità degli Stati nazionali, che si esprimono nelle loro manifestazioni, regolamenti, iniziative, ecc. e d’altra parte, le identità nazionali che riguardano la consapevolezza delle persone di appartenere a una particolare nazione con la propria storia, cultura…

Tale analogia è giustificata. Sia le nazioni sia l’Europa sono fenomeni culturali e politici, entrambi il risultato di processi di integrazione e unificazione. Tuttavia, mentre i rispettivi processi nazionali sono stati sostanzialmente completati in un arco di tempo molto lungo, dando agli Stati nazione la loro autoconsapevolezza e sicurezza all’interno di ordinamenti e confini definiti, lo status dell’Unione europea – e quindi la sua identità – rimane precario. C’è incertezza sulla sua finalità. La sua costituzione è incompleta, così come rimane aperta la sua forma geografica.

L’Europa esisteva prima delle nazioni che sono nate dall’Europa, per così dire come dei figli. D’altra parte, gli Stati nazione esistevano prima dell’Unione europea, che è stata fondata di comune accordo. La coscienza europea include quindi anche le identità delle nazioni europee, che sono legate in molti modi all’identità dell’Europa, così che si può persino affermare:

l’identità europea fonda le identità nazionali e viceversa.