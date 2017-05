Dopo Macron e verso il Brexit: l’Ue riprende quota. Ma è tempo di un’Europa a diverse velocità?

Secondo diversi osservatori il "vento è cambiato" o, quanto meno, i populismi sembrano allentare la presa sulla "casa comune". I problemi dell'unità politica non sono certi risolti. Anche per questo c'è chi torna a invocare una Unione "a geometrie variabili" o con più "velocità" a seconda della volontà di approfondire l'integrazione. Gli stessi Trattati prevedono già le "cooperazioni rafforzate", ribadite nella recente Dichiarazione di Roma

Palazzo Berlaymont, a Bruxelles, sede della Commissione europea, ricorda il 60° dei Trattati di Roma

Il vento è cambiato. Si moltiplicano i segnali di superamento dello sconforto e dello scetticismo, dopo le molte, profonde crisi e dopo che per un certo tempo è sembrato che le forze nazionaliste anti-europee di sinistra e di destra potessero occupare e far crollare l’Unione europea nel segno del populismo.

La nuova fiducia è sospinta dalla compattezza dell’Unione davanti alla sfida posta dal Brexit, dai risultati di elezioni importanti (Paesi Bassi e Francia) e da sondaggi d’opinione in vari Paesi; e ultima, ma non meno importante, dalla volontà di un numero crescente di cittadini di manifestare nelle strade e nelle piazze a favore dell’unificazione dell’Europa.

Un segnale significativo che lascia sperare in un nuovo inizio europeo è anche il fatto che il concetto di “Europa a più velocità” è di nuovo all’ordine del giorno. Nella Dichiarazione dei 27 capi di Stato e di governo e dei presidenti delle istituzioni europee, riuniti il 25 marzo in occasione del 60° anniversario della firma dei Trattati di Roma, si afferma: “Agiremo congiuntamente, a ritmi e con intensità diversi se necessario, ma sempre procedendo nella stessa direzione, come abbiamo fatto in passato, in linea con i trattati e lasciando la porta aperta a coloro che desiderano associarsi successivamente. La nostra Unione è indivisa e indivisibile”.

L’idea che gli Stati membri dell’Ue, che sono pronti e ne hanno le condizioni, proseguano il processo d’integrazione, nell’attesa che gli altri Stati membri, inizialmente rimasti indietro, vi si uniscano in un secondo tempo, è tornata all’ordine del giorno nel corso della storia dell’unificazione ogni volta in cui si è fatta strada la consapevolezza che una riforma fondamentale o un ulteriore sviluppo delle istituzioni, delle procedure e delle politiche europee in generale fossero assolutamente necessarie, ma che allo stesso tempo, per qualsivoglia motivo, non tutti gli Stati membri potessero accettare le decisioni necessarie.

Gli Stati membri sono i padroni dei Trattati, determinano la forma e il carattere dell’Unione e quindi di fatto anche delle sue competenze.