Le Pontificie opere missionarie: a servizio della missione

Una breve presentazione delle Pontificie opere missionarie. L'impegno di Missio, l'organismo pastorale della Cei, che esplicita le varie attività nelle diverse sezioni e destinatari.

In Italia le Pontificie opere missionarie sono rappresentate da Missio, organismo pastorale della Conferenza episcopale italiana (Cei). Si suddividono in sezioni, a seconda dei destinatari a cui si rivolgono.

Per i bambini c’è la Pontificia opera dell’infanzia missionaria (Poim) o Missio ragazzi, che ha lo scopo di aiutare i più piccoli a vivere da veri missionari. Come? Attraverso quattro impegni fondamentali – preghiera, annuncio, condivisione, fraternità – da concretizzare nei propri ambienti di vita quotidiana. Tra i vari strumenti: il percorso formativo “Costruisci un ponte mondiale” che quest’anno si arricchisce per il Mese missionario straordinario; il materiale per la Giornata missionaria dei ragazzi; la rivista mensile “Il Ponte d’Oro”.

Missio giovani è il servizio delle Pontificie opere missionarie svolto dai giovani per i giovani,

che promuove a livello diocesano, regionale e nazionale la comunione e la corresponsabilità tra le diverse realtà missionarie. Fra gli strumenti di formazione e animazione missionaria proposti, c’è un’esperienza di missione in Paesi del Sud del mondo da fare in estate.

La Pontificia opera propagazione della fede (Popf) o Missio Adulti&Famiglie si dedica all’animazione missionaria di adulti, famiglie e comunità. Invita alla solidarietà spirituale con la preghiera per i missionari, e a quella materiale mediante la raccolta di offerte per le Chiese di missione da effettuare durante la Giornata Missionaria Mondiale (quest’anno il 20 ottobre).

La Pontificia unione missionaria (Pum) o Missio consacrati offre una formazione missionaria universitaria attraverso il Corso di missiologia on line per sacerdoti, seminaristi, religiosi/e, collaboratori dei Centri missionari diocesani, studenti e chiunque sia interessato. Tra le proposte: l’annuale Convegno dei seminaristi e la promozione dei Gruppi di animazione missionaria (Gamis) all’interno di ciascun Seminario.

La Pontificia opera San Pietro apostolo (Pospa) sostiene lo sviluppo delle giovani Chiese di missione assicurando il necessario per il mantenimento dei seminaristi.

Tutti gli strumenti che Missio propone sono visitabili su www.missioitalia.it