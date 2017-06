Sale della comunità: Don Bianchi (Acec): “Evangelizzazione e opere di misericordia spirituali”. E in futuro “più rete e sistema integrato”

Esperienza di soglia, limen, realtà “propedeutica al tempio”. Ma pure spazio aperto sulla città “al cui interno si vivono anche percorsi di evangelizzazione”. A conclusione de “I Teatri del sacro” e dei “Sdc Days”, don Adriano Bianchi, presidente dell’Acec, sintetizza così il senso delle sale della comunità (Sdc) e avverte: “La sfida del futuro sarà sempre più fare rete e sistema”

Si è conclusa l’11 giugno, per la prima volta ad Ascoli Piceno, la quinta edizione de “I Teatri del sacro” (4-11 giugno) promossi da Federgat in collaborazione con Acec, Fondazione comunicazione e cultura, Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali della Cei, e con il sostegno del Mibact. Diciannove spettacoli gratuiti in prima assoluta con una straordinaria risposta di pubblico da tutta Italia. Il percorso è stato arricchito anche dalla seconda edizione di “Fedi in gioco” (7-10 giugno), progetto associativo di cinema interreligioso del quale è partner il festival Religion Today di Trento. Sempre ieri, all’interno della kermesse, si sono chiuse nel capoluogo marchigiano anche le Giornate nazionali delle sale della comunità (Sdc Days , 8-11 giugno), dedicate a queste realtà nate all’ombra dei campanili come cinema parrocchiali – molte vantano storie di 60 anni ma alcune anche di 80 – e che negli ultimi decenni hanno subito un lungo processo di trasformazione per fronteggiare la crisi e adeguarsi ai cambiamenti. Abbiamo chiesto a don Adriano Bianchi, presidente Acec (Associazione cattolica esercenti cinema), un bilancio della manifestazione e quali linee operative siano emerse.

Don Bianchi, arte e cultura ad Ascoli come vie di vita e di bellezza, dunque di evangelizzazione ma anche di guarigione dalle ferite…

“La scelta di Ascoli quale cornice per l’evento era maturata prima del terremoto come segnale di attenzione e di presenza in uno dei centri storici più belli d’Italia, ma dopo il sisma si è arricchita di ulteriore significato. Abbiamo incontrato una città ferita ma viva e accogliente, e un contesto urbano molto favorevole anche grazie al clima di disponibilità e collaborazione instauratosi fin dall’inizio con le istituzioni e la chiesa locali. Ottima la risposta del pubblico”.

Una settimana che ha visto l’intrecciarsi di esperienze eterogenee intorno al tema del sacro e al cui interno si sono collocati gli Sdc Days dedicati alle sale presenti sul territorio nazionale. Quante sono e quali, oggi, il loro volto e la loro mission?

“Sono circa 850: l’attività cinematografica resta la principale (94,51%), ma sono anche sede di conferenze, incontri, spettacoli teatrali, concerti dal vivo. Loro mission rimane quella del servizio alla comunità ecclesiale; fondamentale l’impegno pastorale.

Attraverso le Sdc siamo chiamati a curare l’anima della comunità.

Cinema, teatro, mezzi di comunicazione ci consentono di svolgere un prezioso servizio di evangelizzazione e di “carità culturale” tentando di mettere in pratica l’invito di Papa Francesco a compiere opere di misericordia, in questo caso, spirituali.

Qualche esempio?

Cercare di costruire una cultura e mentalità della sopportazione, ossia del “sub – portare”, del farsi carico di chi è molesto. Collocato nell’attualità, significa accogliere chi è “indesiderato” come lo sono i migranti. “Istruire gli ignoranti” e “consigliare i dubbiosi” può invece tradursi nel suscitare domande, offrire chiavi di lettura e messaggi che orientino, educare ed educarci al discernimento in favore di scelte buone. Ma c’è anche un discorso molto “laico”: l’attenzione al pensare, all’interiorità, alla ricerca di risposte alle domande dell’uomo che appartengono a chiunque. L’arte, l’estetica, la bellezza di narrazioni e simboli che prima di muovere la testa muovono la pancia e il cuore, suscitano domande e questo può essere un percorso di prima evangelizzazione. Se non lo diventa, è pur sempre un modo per “preservare” l’umano.

Che cosa chiede e che cosa si aspetta il vostro “pubblico”?

Al di là delle nostre iniziative, cerca una “piazza”, un incontro. Molto del nostro lavoro, che peraltro richiede preparazione spirituale e competenza professionale, si gioca intorno al clima di accoglienza e disponibilità che sappiamo creare: è questo a fare la differenza. Prima della sala viene la comunità: vogliamo anzitutto costruire legami.

Quali i punti deboli di questo scenario?

Dovremmo lavorare un po’ sui modelli di gestione, occorre sicuramente colmare un gap gestionale. La maggior parte delle sale (76,71% ) è economicamente autosufficiente ma occorre creare una rete sul territorio, presidiare le scuole attraverso il contatto con gli insegnanti, curare la comunicazione. Facendo sistema si è più produttivi e più presenti nel mercato cinematografico e nel panorama culturale. A livello ecclesiale occorre integrarsi con gli altri strumenti di comunicazione, giornale e radio diocesani, per creare un sistema integrato e più performante.