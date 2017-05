Sovvenire: Calabresi (Cei), “oltre una diocesi su 4 fa formazione nelle parrocchie su rendiconti e corresponsabilità”

A soli sei mesi dal via al progetto del Servizio promozione Cei per promuovere eventi formativi nelle parrocchie su trasparenza dei rendiconti, opere 8xmille realizzate, corresponsabilità economica ed Offerte per il clero, una diocesi su quattro ha risposto sì. “Il bilancio provvisorio del primo semestre, tuttora in aggiornamento, mostra che sono stati organizzati sul territorio nazionale 15 eventi diocesani e 129 parrocchiali in 61 diocesi diverse, pari al 27% del totale, raggiungendo circa 13mila partecipanti. Alla luce di quest’esordio positivo, sosterremo il piano di formazione anche l’anno prossimo” ha affermato Matteo Calabresi, responsabile del Servizio promozione Cei, nel suo intervento al convegno nazionale degli incaricati diocesani a Salerno. “Anche per questo cresce il ruolo dell’incaricato diocesano per il sovvenire”, ha aggiunto Calabresi. Nominato dal vescovo, esperto tanto di norme fiscali in periodo di dichiarazione dei redditi quanto dei valori di comunione, dotato di spiccato spirito pastorale, perché è diacono, sacerdote o laico legato da profonda dedizione alla Chiesa, “l’incaricato è snodo della formazione al sostentamento economico alla Chiesa, e il recente avvio del progetto formativo ne fa ancora di più testimone di trasparenza e di informazione affidabile per le comunità – ha aggiunto Calabresi -. Sia a monte, perché i parroci si rivolgono a loro per l’organizzazione degli appuntamenti, sia a valle, al momento di certificarne la qualità”.