Segreteria per la comunicazione: condivisione di risorse multimediali per Gmcs2017

“Promuovere e incoraggiare la condivisione di risorse pastorali e produzioni multimediali sviluppate dagli Uffici di comunicazione sociale delle Chiese locali”. Questo l’invito che rivolge oggi la Direzione teologico-pastorale della Segreteria per la comunicazione della Santa Sede, con l’avvicinarsi del 28 maggio, festa dell’Ascensione del Signore e 51.ma Giornata mondiale delle comunicazioni sociali (Gmcs). Il Dicastero invita gli operatori della pastorale della comunicazione a inviare o segnalare i contenuti elaborati a partire dal messaggio di Papa Francesco per la Giornata sul tema “Non temere, perché io sono con te (Is 43,5). Comunicare speranza e fiducia nel nostro tempo”. Il materiale e le risorse multimediali potranno essere inviate all’indirizzo: gmcs2017@spc.va. Gli elaborati saranno a loro volta pubblicati sul sito istituzionale della Segreteria per la comunicazione (www.comunicazione.va), nella sezione dedicata alla Giornata.