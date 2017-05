Riforma codice antimafia: Libera, “è urgente e necessaria”. Approvarla in tempi “rapidi” e “senza modifiche”

“Auspichiamo un senso di responsabilità da parte delle forze politiche al Senato nel portare, senza modifiche, a rapida approvazione la riforma del codice antimafia in discussione la prossima settimana”. E’ quanto scrive Libera in una nota diffusa oggi, in vista della discussione dei prossimi giorni in Aula al Senato del Codice antimafia. Secondo Libera, “il testo approvato alla Camera nel novembre 2015, raccoglie gran parte delle proposte e delle richieste di chi opera quotidianamente nella lotta alla criminalità, in particolare organizzata: da chi svolge le indagini patrimoniali, fino a coloro che lavorano per non disperdere il patrimonio di legalità e democrazia costituito dai beni confiscati”. Per questa ragione il coordinamento lancia un invito pressante ai senatori: “La riforma del codice antimafia è urgente e necessaria affinché si possano ottenere e consolidare le condizioni legislative e operative per giungere all’effettiva restituzione alla collettività di tutto il patrimonio sottratto alle mafie, che deve diventare sempre di più bene comune, in termini di welfare e inclusione, di opportunità educative e culturali, di promozione cooperativa e di imprenditorialità giovanile, di tutela del lavoro e di economia sociale, di riscatto e speranza per il nostro Paese. È in gioco la concreta possibilità che il nostro Paese faccia un ulteriore ma significativo passo sulla strada della legalità e della giustizia sociale”.