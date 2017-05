Responsabilità sociale: Università Europea, mercoledì 10 maggio “Servendo s’impara”

Si terrà mercoledì 10 maggio alle 13.00, all’Università Europea di Roma (via degli Aldobrandeschi 190), l’incontro “Servendo si impara. Esperienze e testimonianze dei partecipanti alle attività di responsabilità sociale”.

L’incontro è il racconto delle esperienze degli studenti dell’università chiamati, nel corso dell’anno, ad attività di responsabilità sociale come servizio volto a promuovere i valori della convivenza e dell’accoglienza della diversità. Il progetto si inserisce negli obiettivi dell’Università Europea di Roma che riguardano nello specifico “una formazione della persona che consenta non solo l’acquisizione di competenze professionali, ma che orienti anche i giovani ad una crescita personale e sviluppi uno spirito di servizio per gli altri”.

Nell’anno accademico 2016 – 2017, si legge in una nota, i giovani hanno preso parte a queste attività: Angeli per un giorno e Gioventù Missionaria (Mission Network), Associazione Andrea Tudisco Onlus, Associazione Donatori Volontari di Sangue EMA Roma, Natale 365, Fondazione Banco Farmaceutico Onlus, Caritas di Roma – Asilo Nido Piccolo Mondo, Casa di accoglienza S. Giacinta, Centro di pronta accoglienza “Casa di Cristian”, Il Cantiere Onlus, Vis Foundation Italia Onlus, Associazione sportiva dilettantistica “Ercolini di Don Orione”, Laboratorio di comunicazione “Non sei un nemico!”, Viaggio di studio sui diritti umani presso le Corti europee.

All’incontro interverranno il Rettore dell’Università Europea di Roma Padre Pedro Barrajón e Santo Rullo, psichiatra, responsabile di Villa Letizia e presidente dell’International football committee on mental health, organismo composto da 8 Paesi firmatari della Dichiarazione di Tokyo sullo Sport per persone con problemi di salute mentale.