Regno Unito: messaggio della Chiesa anglicana in vista delle elezioni. “Partecipare e votare”

Partecipare e incoraggiare altri a partecipare alle elezioni mettendo da parte apatia e cinismo. È accorato l’appello della Chiesa di Inghilterra ai suoi fedeli perché si giochino in prima persona nella campagna elettorale già cominciata e che terminerà il prossimo 8 giugno con la nomina del nuovo parlamento di Westminster. “Organizzare una piattaforma per i candidati, fare volontariato per uno di loro o semplicemente andare a votare”, questi i suggerimenti che i due arcivescovi ai vertici della gerarchia anglicana, Justin Welby e John Sentamu, propongono in un comunicato che è stato diffuso in tutte le parrocchie e anche tra i cappellani di ospedali e università. In esso si ricorda che queste elezioni, alla vigilia dei negoziati che porteranno la Gran Bretagna fuori dall’Unione europea, “vengono vissute sullo sfondo di questioni profonde che riguardano la nostra identità” e che il meglio dei “valori britannici e cristiani” sono “istruzione e sicurezza sociale per tutti, accoglienza degli stranieri bisognosi e rispetto delle diverse identità religiose”. Gli arcivescovi di Cantebury e di York concludono chiedendo al nuovo parlamento che verrà eletto “di migliorare l’alfabetizzazione religiosa dei cittadini” perché “i presupposti della secolarizzazione non sono una guida affidabile per capire come il mondo funziona né ci consentono di capire l’importanza della fede nella vita delle altre persone”.