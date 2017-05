Notizie Sir del giorno: Festa dell’Europa, Macron, Sovvenire, “Dopo di noi”, biotestamento

Festa dell’Europa: Ccee e Comece, “rinnovato impegno” per “una buona politica”

“Questa festa è un’occasione propizia per un appello alle donne e agli uomini di buona volontà, e specialmente ai giovani, a dedicare tempo ed energie per realizzare una buona politica”. Così padre Olivier Poquillon, segretario generale della Comece (Commissione degli episcopati della Comunità europea), interviene nella giornata del 9 maggio, Festa d’Europa. “In Europa, anche se si vive una crisi, ci sono tanti segni di un risveglio, una rinascita, un rinnovato impegno a costruire con serietà nuovi rapporti tra i popoli”, afferma mons. Duarte da Cunha, segretario generale del Consiglio delle Conferenze episcopali d’Europa (Ccee), nel giorno in cui il continente europeo celebra l’anniversario della storica dichiarazione di Schuman. (clicca qui)

Francia: Goulard (europarlamentare), le sfide di Macron sono “unità del Paese”, lavoro ed Europa

Sylvie Goulard, europarlamentare, esperta di temi economici e sociali, è stata uno dei pilastri del movimento “En Marche!”, fondato solo un anno fa dal neo eletto presidente della Repubblica. Per il Sir ne elenca alcune decisive scelte politiche e segnala tre sfide imminenti: ricostruire l’unità del Paese, creare posti di lavoro, cambiare – in meglio – l’Unione europea. (clicca qui)

Università: Congresso nazionale Fuci, incontro, ascolto, dialogo, conoscenza per “una vera integrazione”

Apprendimento della lingua italiana, sostegno e accompagnamento psicologico, sport come strumenti di integrazione. Incontro, ascolto, dialogo, conoscenza come mezzi per vincere la paura del diverso. Sono alcune linee operative sulle quali la Fuci intende concentrare il proprio impegno. Gianmarco Mancini (presidente maschile): “Essere azione, prendere la parola e tentare di dare voce a chi non ne ha”. Marianna Valzano (presidente femminile): “Ragionare e a dialogare con la popolazione per tentare di ‘preparare’ l’arrivo di gruppi di richiedenti asilo”. (clicca qui)

Sovvenire: Calabresi (Cei), “oltre una diocesi su 4 fa formazione nelle parrocchie su rendiconti e corresponsabilità”

A sei mesi dal via al progetto del Servizio promozione Cei per promuovere eventi formativi nelle parrocchie su trasparenza dei rendiconti, opere 8xmille realizzate, corresponsabilità economica e offerte per il clero, una diocesi su quattro ha risposto sì. “Il bilancio provvisorio del primo semestre, tuttora in aggiornamento, mostra che sono stati organizzati sul territorio nazionale 15 eventi diocesani e 129 parrocchiali in 61 diocesi diverse, pari al 27% del totale, raggiungendo circa 13mila partecipanti”. Lo ha riferito Matteo Calabresi, responsabile del Servizio promozione Cei, al convegno nazionale degli incaricati diocesani a Salerno. (clicca qui)

Dopo di noi: domani seminario a Bologna. Suor Donatello (Cei), “impegnarsi non solo per chi soffre, ma anche con chi soffre”

“In un’ottica pastorale, al fine di accompagnare le storie dei nostri fratelli con disabilità e le loro famiglie, si avverte l’irrimandabile necessità di impegnarsi in un agire ecclesiale non solo per chi soffre, ma anche con chi soffre, nella radicalità di una presenza profetica che offra risposte concrete come la riflessione sul ‘Dopo di noi’”. Suor Veronica Donatello, responsabile del Settore per la catechesi delle persone disabili dell’Ufficio catechistico nazionale della Cei, presenta così il seminario di studio sul “Dopo di noi” che la Segreteria generale e l’Ufficio catechistico nazionale-Settore per la catechesi delle persone disabili della Cei promuovono domani a Bologna. (clicca qui)

Mafia: card. Montenegro a 24 anni dal “Convertitevi!” di Giovanni Paolo II, “è una presenza letale, soprattutto in certi territori”

“Con quel grido Giovanni Paolo II volle svegliare le coscienze degli uomini di mafia ma credo che volle svegliare anche le nostre coscienze”. Lo afferma l’arcivescovo di Agrigento, il card. Francesco Montenegro, a 24 anni dal grido “Convertitevi!” – passato alla storia come l’anatema del Papa contro la mafia -che Giovanni Paolo II pronunciò il 9 maggio 1983 a conclusione della celebrazione eucaristica a Piano San Gregorio, nella Valle dei Templi, ad Agrigento. (clicca qui)

Biotestamento: Boscia (Amci), Senato apporti modifiche a ddl per “coniugare libertà della persona con rispetto della vita”

“Il ddl sul cosiddetto ‘biotestamento’, approvato in prima lettura lo scorso 20 aprile alla Camera ed ora all’esame del Senato presenta molti aspetti contraddittori e controversi”. È quanto si legge in una nota dell’Associazione medici cattolici italiani (Amci), nell’annunciare un lungo e articolato documento a firma del presidente nazionale Filippo Maria Boscia, che esprime la posizione ufficiale sul tema. (clicca qui)