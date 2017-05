Notai cattolici: Assisi, il 12 e 13 maggio IV congresso nazionale su tutela beni culturali ed ecclesiastici

“Qual è la funzione sociale dei notai cattolici e come mettere a disposizione le nostre competenze per migliorare la vita dei cittadini ed essere di supporto soprattutto ai più deboli nella società contemporanea”. Questo l’interrogativo di fondo del IV Congresso nazionale dell’Ainc, Associazione italiana notai cattolici, in programma il 12 e 13 maggio ad Assisi, nelle parole del presidente Roberto Dante Cogliandro che punta l’attenzione sulla tutela e gestione dei beni ecclesiastici e culturali al centro dei lavori. “La tutela dei beni ecclesiastici e culturali: analisi, criticità ed autorizzazioni nella loro circolazione” è infatti il tema del convegno del 12 maggio cui interverranno mons. Domenico Sorrentino, arcivescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino; il sottosegretario ai Beni culturali Ilaria Borletti Buitoni; il sindaco di Assisi Stefania Proietti e Salvatore Lombardo, presidente Consiglio nazionale del notariato, moderati dal direttore di Rai Vaticano Massimo Milone. Il congresso Ainc proseguirà sabato 13 maggio. In occasione del centenario delle apparizioni della Madonna di Fatima è prevista una Messa nel Santuario mariano di Santa Maria degli Angeli da cui poi partirà il “Cammino lungo la Via di Francesco” . Sabato, al termine del cammino, proseguirà la “Maratona della solidarietà”, avviata nel 2016, con una raccolta fondi per il progetto dell’istituto Serafico di Assisi “I letti di Francesco” grazie al quale vengono accolti e curati due bambini con pluridisabilità gravi che provengono da zone di guerra, percorsi di migrazione forzosa, profughi o residenti in paesi non in grado di garantire loro le cure necessarie. Del servizio di catering, per entrambi i giorni, si occuperà la famiglia Bianconi di Norcia, che è stata la prima a riaprire dopo il terremoto albergo e ristorante nella città, ridando lavoro ad oltre 80 famiglie