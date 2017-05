Misericordie: assemblea nazionale dal 12 al 14 maggio ad Assisi

Le Misericordie italiane si danno appuntamento ad Assisi – Santa Maria degli Angeli dal 12 al 14 maggio per celebrare la loro assemblea nazionale. Saranno presenti governatori e volontari provenienti da tutta Italia per discutere sul futuro delle Misericordie, fare il punto sull’attività svolta e votare il nuovo presidente e il consiglio. Oltre alla parte istituzionale ci saranno altri due eventi: il G.eMMe day che riunirà i giovani volontari delle Misericordie e il ringraziamento dei confratelli intervenuti in soccorso delle popolazioni colpite dal terremoto del centro Italia. I lavori prenderanno il via il 13 maggio alle 9.30 con la relazione del presidente della Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia Roberto Trucchi. Contemporaneamente in un’altra sala si terrà il G.eMMe day. A seguire l’approvazione del bilancio consuntivo 2016 e del bilancio preventivo 2017 e l’apertura dei seggi elettorali. Sempre sabato un incontro durante il quale si analizzerà il lavoro delle Misericordie durante l’emergenza sisma che ha colpito il Centro Italia. Dopo lo scrutinio, saranno eletti il nuovo presidente ed il nuovo consiglio. Alle 19 i delegati delle Misericordie si uniranno ai confratelli corsi in aiuto popolazioni del Centro Italia (Palaeventi) per un momento di condivisione e ringraziamento. Domenica la Messa alla basilica di Santa Maria degli Angeli (ore 9) e alle 10 presso l’Hotel Domus Pacis le celebrazioni ufficiali e la consegna dei riconoscimenti ai confratelli ed alle Misericordie attivati per sostenere le popolazioni colpite dal sisma.