Migrazioni: Milano, raccolta firme campagna “Ero straniero – L’umanità che fa bene”. Sostegno da Migrantes, Caritas e parrocchie

Si terrà mercoledì 10 maggio a Milano alle 11.30 nella la sede di ChiAmaMilano (via Laghetto, 2) il lancio della raccolta firme per la Città Metropolitana di Milano a sostegno della campagna “Ero straniero – L’umanità che fa bene”. L’iniziativa intende cambiare il racconto e le politiche sull’immigrazione in Italia, gestendo – affermano i promotori – i flussi migratori in modo efficace e trasformandoli in opportunità per il nostro Paese. Tra i promotori, si annovera un vasto e trasversale fronte della società civile: Radicali Italiani, fondazione Casa della Carità Angelo Abriani, Acli, Arci, Asgi, Centro Astalli, Cnca, A buon diritto, numerose parrocchie e oltre 60 sindaci italiani, senza dimenticare il sostegno di Caritas italiana, Migrantes e Comunità di Sant’Egidio. Nel corso dell’incontro di mercoledì 10 maggio interverranno: don Virginio Colmegna, presidente della Casa della carità e tra i promotori della campagna, Milly Moratti, presidente dell’associazione ChiAmaMilano, Pierfrancesco Majorino, assessore alle politiche sociali del Comune di Milano e Pap Khouma, sostenitore della campagna e portavoce delle comunità straniere di Milano.