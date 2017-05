Media education: Med, dall’11 luglio a Lucca la XXVI Summer School

Si terrà a Lucca dall’11 al 15 luglio la XXVI Summer School del Med sul tema “Oltre l’Aula. La Media Education tra scuola e territorio”. La Scuola estiva è organizzata in collaborazione con Aiart e Ufficio comunicazioni sociali Cei. La direzione scientifica è affidata a Gianna Cappello (presidente Med), Luciano Di Mele (segretario generale Med), Alberto Parola e Maria Ranieri. Quest’anno, si legge in una nota, la Summer School “si concentra sul tema della reciproca apertura tra scuola e territorio in una prospettiva mediaducativa”. L’intenzione è “offrire una prospettiva innovativa a partire dal Service Learning e da una sua declinazione in chiave mediaeducativa. Il SL – spiega la nota – è un approccio pedagogico-didattico che unisce due elementi di base: il Service (inteso come servizio volontario per la comunità) e il Learning (inteso come acquisizione di competenze professionali, metodologiche e sociali)”. Un metodo che “affonda le sue radici nel pensiero di studiosi come John Dewey, Ivan Illich, Paulo Freire, Danilo Dolci, don Milani, Maria Montessori (per citarne solo alcuni)”. L’obiettivo della Scuola estiva, prosegue la nota, è “mettere in collegamento le giovani generazioni attraverso attività comuni, sin dall’infanzia e in collaborazione verticale tra tutti gli ordini di scuola, per pensare e sviluppare una partecipazione attiva nel rispetto del principio di sussidiarietà”. Tutto ciò “all’interno di progetti curricolari che implicano l’attivazione di un insieme di pratiche socialmente costruite con e nel territorio nella prospettiva comune della formazione di una cittadinanza attiva nell’era del digitale”. Ci si può iscrivere collegandosi a www.mediaeducationmed.it.